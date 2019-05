EdF : La France ou l'Algérie, Houssem Aouar a tranché

Dans : Equipe de France, Foot Mondial, OL.

Depuis deux ans, Houssem Aouar confirme qu’il est l’un des plus grands espoirs du football français au milieu de terrain.

Brillant, sans être toutefois régulier tout au long d’une saison, sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar semble avoir un avenir tout tracé en équipe de France. Cadre des Espoirs, avec lesquels il jouera l’Euro l’été prochain, le joueur de 20 ans n’a pourtant pas encore effectué son choix entre l’Algérie, le pays d’origine de ses parents, et les Bleus. Même s’il doit forcément pencher pour la France, sachant qu’il a grimpé un à un les échelons au sein des équipes de jeunes de la nation championne du monde, Djamel Belmadi, lui, ne lâche pas le morceau.

« Je n'ai pas rencontré Aouar, je n’ai pas parlé avec lui. Mais je connais sa position, il a un Euro Espoirs à préparer avec l’équipe de France. Donc il ne sera pas à la CAN l’été prochain, c’est sûr. Pour la suite, on ne sait pas. Je n'ai pas à le convaincre, c'est son choix. Soit il a envie de porter le maillot de l’équipe nationale d’Algérie, ou non. Il connaît les tenants et les aboutissants. Il connaît aussi celles de l’équipe de France. C’est à lui de choisir », a lancé, sur beIN Sports, le sélectionneur des Fennecs, qui va probablement devoir attendre quelques mois encore, histoire qu’Aouar soit fixé sur son futur en Bleus ou pas. Avec le jeune Gone, Belmadi espère en tout cas un autre dénouement qu’avec Fekir, qui avait opté pour la France après une longue réflexion en 2015.