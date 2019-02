EdF : La France a gagné sans lui, Benzema dit adieu aux Bleus

Dans : Equipe de France, Liga, Foot Europeen.

Sélectionné en Equipe de France pour la dernière fois en octobre 2015, Karim Benzema a visiblement tiré un trait définitif sur la sélection tricolore.

En très grande forme avec le Real Madrid, le buteur de 31 ans a néanmoins été relancé par Téléfoot sur ce sujet. Mais pour le natif de Lyon, inutile de lancer un nouvel appel du pied à Didier Deschamps. Avec le sacre mondial des Bleus cet été, il est évident que le sélectionneur français ne fera plus appel à Karim Benzema. Et le principal intéressé ne se fait ainsi plus aucune illusion.

« L’Equipe de France ? C’est autre chose… Moi, je fais mes matchs. Je ne vais pas faire le fou à dire que j’attends la sélection. Ils ont une équipe, ils sont champions du monde, il y a une nouvelle génération, de très bons jeunes, etc. C’est bien, ils font du bon « taff » et je leur souhaite bonne chance, tout simplement » a confié l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui sait que l’avenir des Bleus ne devrait pas s’écrire avec lui. A moins d’un retournement de situation difficilement imaginable…