EdF : L'Equipe de France à prix discount, TF1 et M6 à la fête

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Après une longue période de tergiversation, les droits TV des prochains matchs de l’Equipe de France ont été attribués à TF1 et à M6.

La prochaine Ligue des Nations sera diffusée sur M6 et TF1. Jeudi soir, le suspense a pris fin alors que l’Equipe de France n’avait, officiellement, plus aucun diffuseur pour ses prochains matchs. Les deux chaînes, qui se partagent les matchs des Bleus ces dernières années, procéderont de la même façon pour les confrontations aller-retour contre le Danemark, l’Autriche et la Croatie. A l’automne dernier, un premier appel d’offres avait été déclaré infructueux dans la mesure où les propositions remises par les potentiels diffuseurs avaient été jugées comme catastrophiques de la part de la Fédération Française de Football. Des négociations de gré à gré ont ensuite été menées et ont enfin permises d’aboutir à un accord entre Noël Le Graët et les diffuseurs de l’Equipe de France.

600.000 euros de moins par match

Dans 1️⃣ mois, c’est le retour de la 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 🏆



🇫🇷 vs 🇩🇰 : 3 juin

🇭🇷 vs 🇫🇷 : 6 juin

🇦🇹 vs 🇫🇷 : 10 juin

🇫🇷 vs 🇭🇷 : 13 juin



Hâte de retrouver nos Bleus ? 🤩 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/tkfBp8if83 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 3, 2022

A en croire les informations de L’Equipe, TF1 et M6 ont obtenu le rabais qu’ils espéraient par rapport à ce qu’ils payaient jusqu'à présent. En effet, le quotidien national dévoile que les diffuseurs de l’Equipe de France vont payer 2,9 millions d’euros le match de l’Equipe de France diffusé. Sur le papier, ce chiffre parait impressionnant mais c’est en réalité 600.000 euros de moins par match que ce que TF1 et M6 payaient par exemple pour les derniers matchs de l’Equipe de France à l’Euro ou lors de la Ligue des Nations. A ce jour, rien n’est encore réglé pour les matchs de qualification à l’Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026 et visiblement, il faudra attendre la rentrée pour qu’un accord soit trouvé. En revanche, TF1 et M6 ont d’ores et déjà acquis les droits de l’Euro 2024. Les deux chaînes se partageront les 25 meilleures affiches de la compétition pour un total de 55 millions d’euros.