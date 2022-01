EdF : Karim Benzema révèle le grand rêve de sa fin de carrière

Dans : Equipe de France.

Par Nicolas Issner

A quelques mois du début de la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a clairement annoncé que l’Équipe de France était favorite. Une évidence pour l’attaquant du Real Madrid qui affiche un état de forme exceptionnelle cette saison en club et en Bleus.

Du 21 novembre au 18 décembre 2022, l’Équipe de France pourra prétendre à une 3e étoile. Pour cela, les Bleus devront compter sur un très bon Karim Benzema, ce qui est déjà le cas cette saison. Interviewé par Téléfoot ce dimanche, le 5e meilleur buteur en Bleus avec 36 buts en 94 sélections n’a pas caché ses ambitions. « C’est dans un coin de ma tête. Je n’y pense pas tous les jours parce j’ai une grosse saison à faire avec mon club. Pouvoir être sélectionné pour faire la Coupe du monde, c’est un objectif. Tu es obligé de mettre la France en favori, c’est obligatoire. Avec la qualité qu’il y a sur le terrain et ce qu’on montre tous en club ou en sélection, on montre qu’on peut être les meilleurs. La Coupe du monde, c’est la Coupe ultime, le plus beau trophée » a déclaré le grand absent du sacre français en 2018.

Un Benzema et une France qui font peur

📰☕️#AS : "La France fait peur"#Marca :"Tout le monde parle de Mbappé"



La France a battu la Belgique 3-2 avec des buts de Benzema, Mbappé (sur pénalty) et Hernandez.



Les Bleus affronteront l'Espagne en finale de la ligue des Nations ce dimanche. pic.twitter.com/XLMcMb01qv — Real France (@realfrance_fr) October 8, 2021

Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais réalise sûrement la meilleure saison de sa vie. Il a marqué 29 buts en 35 matchs toute compétitions confondues cette saison. Depuis qu’il a été rappelé par Didier Deschamps avant l’Euro 2020 après 5 ans d’absence, Karim Benzema est sur un petit nuage. Buteur par 9 fois depuis son retour en Bleus au mois de juin, le numéro 9 enchaîne les gros matchs au Real Madrid. Suite au succès face à l'Espagne en Ligue des Nations, les tabloïds espagnols titraient : "La France fait peur". Le quatrième meilleur buteur du club merengue avec 303 buts est le 2e meilleur buteur cette saison en Europe derrière Robert Lewandowski. Absent du dernier mondial en Russie suite à sa situation compliquée avec la justice et l’affaire de la Sextape, Karim Benzema est enfin de retour au premier plan en Bleus. A 34 ans et après une finale à 4 de Ligue des Nations où il a été flamboyant, le Madrilène devrait bien être présent au Qatar avec les Bleus pour se succéder à eux-mêmes.