EdF : Karim Benzema out ? Didier Deschamps ne cache rien

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Ce lundi, Didier Deschamps a finalement décidé de convoquer un 26e joueur afin de composer sa liste pour le Mondial. La venue de Marcus Thuram suscite des interrogations sur un possible souci avec Karim Benzema.

Karim Benzema ayant enchaîné les forfaits lors des derniers matchs avec le Real Madrid, sans que cela soit un choix fait par le Ballon d’Or 2022 afin de se préserver, il y a évidemment une petite angoisse chez les supporters de l’équipe de France à une semaine de l’entrée en lice des Bleus dans le Mondial. Et quand ce matin, la Fédération Française de Football a annoncé que Marcus Thuram venait s’ajouter à la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour aller au Qatar, évidemment cela a rajouté un motif supplémentaire de s’inquiéter. Cependant, présent en conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France a tordu le cou à un possible souci avec Karim Benzema, qui aurait pu l’inciter à faire venir un attaquant de plus dans son groupe. Didier Deschamps s’est voulu rassurant concernant KB9 et a simplement justifié son choix d’appeler au dernier moment l’attaquant tricolore de M’Gladbach.

Benzema va bien, et Thuram est là pour une raison

La France n’a aucune inquiétude pour Karim. Benzema et Didier Deschamps a rapidement balayé ce scénario autour de la venue de Marcus Thuram. « Non, la convocation de Marcus Thuram n’est pas liée à un quelconque problème d’un autre attaquant. C'est vrai que j'ai fait une première liste de 25 joueurs, j'avais une dead line. Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e joueur, je préférais avoir du recul sur les matches de ce week-end. Pour avoir une photographie la plus claire possible. À partir du moment où dimanche soir, j'avais cette photographie, j'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit mercredi dernier en donnant ma liste. Ce n'est pas par rapport à Karim Benzema ou un autre attaquant. C'est un équilibre dans la liste par rapport aux éléments défensifs ou offensifs », a expliqué le sélectionneur des champions du monde, déterminé à rassurer les fans français sur le cas KB9.

La Coupe du Monde débute pour les Bleus ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/W7nfJEwiGY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Didier Deschamps a confirmé que sa liste qui a été transmise ce lundi après-midi à la FIFA est bien celle annoncée mercredi dernier au journal de TF1, avec Marcus Thuram en plus, et Axel Disasi à la place de Presnel Kimpembé. Karim Benzema sera apte pour le premier match du Mondial 2022 qui verra la France, championne du monde en titre, défier l'Australie le mardi 22 novembre prochain (20h sur TF1 et BeinSports 1). Une bonne nouvelle pour l'équipe de France, KB9 étant un élément clé dans la quête d'une troisième étoile pour les Bleus.