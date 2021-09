EdF : Kanté et Tolisso remplacés par Rabiot et Guendouzi

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En raison des blessures de N'Golo Kanté et de Corentin Tolisso, Didier Deschamps a décidé de convoquer Adrien Rabiot et Mattéo Guendouzi en équipe de France.

Dans un communiqué publié à quelques heures de France-Bosnie, la Fédération Française de Football a officialisé deux changements dans le groupe du sélectionneur national. « Insuffisamment rétabli de sa blessure à la cheville gauche, N’Golo Kanté va quitter le rassemblement jeudi matin. Adrien Rabiot le suppléera dans le groupe en vue d’Ukraine-France et France-Finlande. Forfait pour France - Bosnie-Herzégovine ce soir à Strasbourg, N’Golo Kanté ne pourra pas être rétabli à temps pour participer aux matches des Bleus contre l’Ukraine samedi à Kiev et face à la Finlande à Lyon-Décines mardi prochain. Le milieu de terrain de Chelsea, touché à la cheville gauche, quittera le rassemblement demain matin et sera remis à la disposition de son club. Didier Deschamps, le sélectionneur national, a décidé d’appeler Adrien Rabiot. Le milieu de terrain de la Juventus Turin rejoindra le groupe à Strasbourg demain matin (...) Touché à un mollet, le milieu de terrain du Bayern Munich est indisponible jusqu’à la fin du rassemblement. Mattéo Guendouzi, son remplaçant, est attendu demain à Strasbourg. Corentin Tolisso ne pourra pas prendre part aux trois prochains matchs de l’Equipe de France contre la Bosnie-Herzégovine ce soir à Strasbourg, l’Ukraine à Kiev samedi et la Finlande à Lyon-Décines mardi prochain. Victime d’une blessure musculaire au mollet gauche, le milieu de terrain du FC Bayern Munich a quitté le groupe ce matin et a été remis à la disposition de son club. Didier Deschamps, le sélectionneur national, a décidé de remplacer Corentin Tolisso par Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille rejoindra le groupe à Strasbourg demain matin », précise la FFF.