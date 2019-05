EdF : Jérémie Janot a refusé les Bleues pour une histoire de fesses

Dans : Equipe de France.

A partir du 7 juin prochain, l’équipe de France féminine tentera de remporter la Coupe du monde à domicile.

Devant sa télévision, Jérémie Janot regardera sûrement les matchs avec des regrets, lui qui aurait pu participer à cette aventure. En effet, l’ancien portier emblématique de l’AS Saint-Etienne a été sollicité pour entraîner les gardiennes des Bleues. Une opportunité que le jeune technicien aurait aimé saisir. Seulement voilà, le natif de Valenciennes s’est senti obligé de refuser à cause d’une mauvaise habitude dans son travail au quotidien.

« Parce que je suis trop tactile pour les entraîner, a expliqué Janot dans les colonnes du Parisien. Corine Diacre, la sélectionneuse des Bleues, m’a pourtant convaincu en trente secondes. Je pense que j’ai les qualités pour aider les gardiennes de but. Mais ma méthode de travail, c’est de serrer les gens dans mes bras. Et souvent, je mets des mains aux fesses des gars. C’est un rituel. Si je fais ça par réflexe à une fille, ce serait complètement déplacé. Et c’est vraiment pour cela que j’ai dit non. » En effet, dans une période où les polémiques prennent une ampleur démesurée, un tel dérapage en pleine Coupe du monde ferait beaucoup de bruit…