EdF : Il arrive et révolutionne le jeu de la France

Par Adrien Barbet

Gardien titulaire de l'équipe de France depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris, Mike Maignan s'est illustré de la meilleure des manières pour ses débuts en tant que gardien numéro un des Bleus.

Il n'y avait pas que Kylian Mbappé qui était attendu, Mike Maignan l'était également. Le portier du Milan AC, véritable référence à son poste en Serie A, passe enfin un cap et devient incontestablement le gardien numéro un de l'équipe de France. Pour le rassemblement des Bleus de ce mois de mars 2023, l'ancien joueur du LOSC s'est montré déterminant avec un penalty arrêté contre les Pays-Bas et un arrêt sublime face à l'Irlande, en fin de match, qui permet à la France de remporter le match. Car Maignan qui disputera probablement sa première compétition internationale avec la France durant l'Euro 2024 en Allemagne, c'est plus que des parades pour Christophe Lollichon qui s'est exprimé sur le cas du portier français dans un entretien avec Eurosport.

Maignan, l'homme qui change le jeu des Bleus

« Maignan change le style de jeu des Bleus. Dans le jeu court notamment. C'est en tout cas ce que j'ai eu l'impression de voir sur le second match en Irlande. Quand l'équipe repart, elle joue avec quasiment une défense à trois avec, comme pointe basse, son gardien. On ne voyait jamais ça avant. Deschamps va intelligemment se servir des qualités de Maignan pour faire jouer son équipe différemment. Mike a un jeu au pied maîtrisé avec une capacité athlétique au-delà de la norme. Ce n'est pas un géant mais avec son 1.91m, il est dans une belle norme quand même. Techniquement, il est ferme et dur dans les duels. C'est un garçon plein de certitudes. Ce qui va compter pour lui, c'est ce qu'il va se passer quand il fera une erreur » a déclaré l'ancien entraîneur des gardiens à Chelsea qui estime que Maignan n'est pas seulement très bon sur sa ligne, il est également excellent avec ses pieds et peut assurément apporter quelque chose dans le jeu de l'équipe de France. L'avenir semble radieux pour les Bleus et Maignan.