EdF ‍: Griezmann taille Deschamps, le sélectionneur se fâche

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En plein débat sur la qualité du jeu des Bleus, Antoine Griezmann a admis que l’équipe de France ne produisait pas un grand spectacle. Sa déclaration n’a pas plu au sélectionneur Didier Deschamps, vexé en conférence de presse.

Sans attendre l’Euro ni les matchs de préparation, les détracteurs des Bleus se font entendre. L’équipe de France a beau enregistrer des résultats positifs. De nombreux observateurs critiquent la pauvreté du jeu tricolore. Force est de constater que le spectacle n’est pas la priorité de l’équipe de France. « C'est très chiant à regarder, a reconnu le milieu français Antoine Griezmann. Mais bon c'est comme ça, ça fait gagner. » Ses propos ont été rapportés à Didier Deschamps.

💬 Antoine Griezmann : « Défendre, c'est chiant à regarder, mais ça fait gagner »#lequipeFOOT pic.twitter.com/hFfxNyt1aR — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 30, 2024

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur n’a pas apprécié. « Antoine a dit ça ? Je ne contrôle pas ce que disent les joueurs, a réagi le technicien. Non, sincèrement je n'étais pas au courant. Ça ne m'intéresse pas. Vous ressortez un mot, une phrase, comme cela peut arriver pour moi, quand je peux dire des choses avant, après. Est-ce qu'il faut que l'équipe de France soit chiante à regarder pour aller loin ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces dernières années cela a été chiant pour vous ? Allez voir ailleurs, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. »

Deschamps répond à Griezmann

« Ce n'est pas être chiant. Plus on maîtrise, mieux c'est, mais il y a des adversaires aussi, qui sont là, qui ont leurs forces. Ce n'est pas être chiant ou pas, c'est être efficace. Plus on a le ballon, mieux c'est. Mais quand on ne l'a pas, au haut niveau, il faut être capable de défendre. On a été champions du monde en 2018 si je me souviens bien. Est-ce que l'on a été un beau ou un mauvais champion ? On a été champions », s’est défendu l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, vexé par ces commentaires récurrents.