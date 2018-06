EdF : Grégory Schneider dénonce ce qui ne va pas chez les Bleus !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

En rendant une copie moyenne face aux Etats-Unis, l'équipe de France n'a pas été très rassurante à une semaine du début du Mondial. Car face à une formation modeste, les Bleus n'ont pas trouvé de solution, et sur la chaîne L'Equipe Grégory Schneider admet que cela peut quand même changer la donne pour Didier Deschamps. Le journaliste de Libération a en effet vu des choses qu'il n'aime pas avec ces Bleus samedi soir au Groupama Stadium.

« Jusqu’ici on pensait qu’ils avaient un problème collectif, notamment dans le replacement, mais là j’ai découvert qu’ils y avaient aussi des problèmes individuels avec certains joueurs. C’est l’enseignement du match contre les Etats-Unis. Là, on voit que Benjamin Mendy est bouilli, Sidibé rien ne va... Il faut savoir qu’il y a trois jours quelqu’un du staff m’a dit que Pavard était déjà en balance avec Sidibé. C’est pas ce que l’on a vu samedi soir qui va inverser la tendance (...) Sur le plan offensif, chaque mec fait son truc dans son coin et pour lui en se disant qu’à un moment il va sortir un lapin du chapeau. Il n’y a pas de collectif, il n’y a pas une idée qui les tient. C’est toi plus toi plus toi. Chacun fait son numéro et on l’a vu toute la soirée », a fait remarquer Grégory Schneider après France-USA.