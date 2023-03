EdF : Giroud remplacé par Nkunku, il aide Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Sans jamais rien lâcher, Olivier Giroud a toujours su garder ou récupérer sa place en équipe de France. Mais après le Mondial 2022, l’attaquant des Bleus pourrait définitivement quitter la liste du sélectionneur Didier Deschamps.

Avant les matchs des éliminatoires de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et en Irlande (24 et 27 mars), des surprises sont annoncées dans la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France devrait citer les noms de nouveaux joueurs. Reste à savoir qui sera poussé vers la sortie. Parmi les possibles perdants, Olivier Giroud a de quoi s’inquiéter. L’attaquant de 36 ans veut continuer avec les Bleus. Mais pour le journaliste Javier Prieto Santos, le parcours du Milanais en sélection est terminé.

« C'est Highlander, Olivier Giroud. Mais à un moment donné, même Highlander doit se fatiguer, a commenté le chroniqueur d’Europe 1. Il ne peut y en avoir qu'un et effectivement on a l'impression qu'il n'y en a qu'un en attaque, que c'est la seule référence des Bleus dans le secteur offensif. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, je l'apprécie, c'est super, c'est le meilleur buteur des Bleus... Mais je pense qu'il a fait son temps, il y a un nouveau cycle. »

« On s'attend à ce que Didier Deschamps nous propose autre chose, d'autres noms. On a vu que cette équipe, notamment en finale de la Coupe du monde, était quand même émoussée physiquement et Giroud a son âge. Il dispute quasiment tous les matchs au Milan AC. Il peut rendre des services mais ce n'est pas l'avenir », a estimé le rédacteur en chef de So Foot, grand admirateur de Christopher Nkunku.

Nkunku successeur de Giroud ?

« S'appuyer sur des bases solides pour l'Euro ? Les bases solides, c'était Nkunku avant qu'il ne se blesse pour le Mondial. Il l'est encore malheureusement mais c'est un des joueurs majeurs, c'est pour moi un joueur frisson et j'ai envie que Deschamps s'appuie là-dessus, a-t-il conseillé. Ce n'est pas un numéro 9 pur, mais c'est un joueur tellement polyvalent, tellement compatible avec l'ADN et la philosophie de Deschamps que j'ai envie de le voir s'installer en équipe de France. » Touché à la cuisse, l’attaquant du RB Leipzig ne participera pas au prochain rassemblement.