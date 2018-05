EdF : Giroud pense en avoir fini avec les débats sur Benzema

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Olivier Giroud a beau être devenu un habitué de l'équipe de France, où ses performances sont remarquables, il n'échappe jamais à une question sur les débats qui font rage sur sa présence chez les Bleus et forcément sur le fait que Karim Benzema ne soit pas présent. Mais pour l'attaquant de Chelsea, tout cela ne masque pas son plaisir d'être en équipe de France et il estime que cela ne le perturbe pas, sa rage de vaincre sous le maillot tricolore étant toujours aussi énorme avant ce Mondial en Russie.

« Après le débat sur ma complémentarité avec Benzema si je pense que que le ménage est fait ? Je ne sais pas si le ménage est terminé. Ce qui est sûr, c'est que ça me suit tout au long de ma carrière. Quelque part, c'est le destin. Il faut dire que je m'en suis servi et que je m'en nourris en tant qu'homme et que joueur. Si j'ai une force de caractère, c'est lié à toutes ces péripéties. Je veux aider l'équipe de France à atteindre ses objectifs. Si je peux marquer encore beaucoup de buts pour qu'elle parvienne à ses fins, ce sera avec plaisir », a confié, en conférence de presse, un Olivier Giroud apparu très détendu.