EdF : Giroud, Dembélé, Didier Deschamps fait un choix fort !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France aura une fin d'année très chargée à gérer. Les champions du monde, en plus de la Coupe du monde, auront également des matchs de Ligue des Nations à négocier.

Le 20 novembre prochain, la Coupe du monde 2022 au Qatar ouvrira ses portes. Officiellement, l'équipe de France remettra donc en jeu son titre mondial acquis en Russie quatre ans auparavant. Et depuis 2018, pas mal de choses ont changé. Si les Bleus peuvent toujours compter sur un groupe de joueurs talentueux, leur forme du moment a de quoi inquiéter. Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Benjamin Pavard... De nombreux éléments importants du Mondial précédant ne sont pas dans la forme de leur vie. Avant de donner sa liste pour la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps en donnera une autre ce jeudi : celle pour terminer la Ligue des Nations. Déjà éliminés de la course au final 4, les Bleus affronteront l'Autriche le 22 septembre et le Danemark le 25 septembre. Et apparemment, le sélectionneur de l'équipe de France a déjà tranché concernant certains joueurs.

Deschamps, Giroud encore dans le flou

Valentin Rongier aurait-il mérité d'être appelé en Equipe de France par Didier Deschamps ? 🆕🇫🇷 pic.twitter.com/L4zcgN0Nhg — BeFootball (@_BeFootball) September 11, 2022

Selon les informations de Téléfoot, Didier Deschamps prépare en effet le grand retour d'Ousmane Dembélé. Le joueur du Barça brille en club et affiche une régularité retrouvée, lui n'a raté aucun match en raison d'une blessure depuis novembre 2021. Un autre retour marquant pourrait aussi avoir lieu. Le média rajoute que Deschamps et son staff sont toujours en pleine réflexion au sujet d'Olivier Giroud. Car si sa présence dans la future liste des Bleus du sélectionneur est débattue, la blessure moins grave que prévu de Karim Benzema pourrait bien l'éjecter encore une fois du groupe France. Concernant Corentin Tolisso, le Lyonnais ne devrait pas en faire partie non plus, lui qui est jugé trop court par le staff français. Enfin, on ne verra pas nouveaux joueurs avec le Bleus pour ce rassemblement, car Valentin Rongier ou encore Wesley Fofana ne sont pas envisagés par Didier Deschamps.