EdF : Galtier rêve des Bleus, c’est écrit dans son contrat

Derrière le favori Zinedine Zidane, l’entraîneur niçois Christophe Galtier peut devenir un outsider pour l’après-Deschamps en Equipe de France.

Sous contrat avec la Fédération Française de Football jusqu’en 2022, Didier Deschamps n’est pas certain de rester à la tête de l’Equipe de France après la Coupe du monde au Qatar. Selon les résultats obtenus par les Bleus, Didier Deschamps pourrait passer la main. Pour lui succéder, le nom de Zinedine Zidane revient en boucle mais d’ici décembre prochain, l’ex-entraîneur du Real Madrid aura peut-être trouvé un club. Christophe Galtier pourrait alors devenir le favori de Noël Le Graët pour succéder à Didier Deschamps. Le champion de France 2021 ne cracherait pas sur une telle opportunité. Et preuve que cela lui trotte dans la tête, le natif de Marseille pourrait bien avoir une clause spéciale Equipe de France dans son contrat selon les informations relayées par Eric Di Meco sur RMC.

Galtier et les Bleus, la révélation de Di Meco

Christophe Galtier : « L'équipe de France, je pense que c'est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur : entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile. » 🇫🇷



« Quand tu as la carrière de Christophe, c’est légitime d’avoir ça dans un coin de la tête. En se positionnant comme ça, il peut se placer comme le troisième homme. D’ailleurs, c’est le troisième homme naturel d’après moi. Imaginons que Zidane aille au PSG à la fin de la saison et que pour Deschamps, ça tourne mal à la Coupe du monde 2022… Tu prends qui derrière ? Je me demande même s’il n’a pas une clause dans son contrat s’il arrive un truc comme ça. Parce que la Coupe du monde n’est pas en fin de saison comme d’habitude. Elle est en plein milieu (du 21 novembre au 18 décembre, ndlr). Donc tu peux peut-être avoir une possibilité. S’il y en a un bien un qui est légitime par rapport à ce qu’il fait sur le terrain, et moins par rapport à la notoriété qu’on est les champions du monde, c’est bien lui quand même » a lancé Eric Di Meco, pour qui il ne serait pas choquant de voir Christophe Galtier à la tête de l’Equipe de France après Didier Deschamps. Ce qui ne ferait en revanche pas les affaires de l’OGC Nice…