EdF Féminine : La surprise Hervé Renard surgit !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Alors que le départ de Corinne Diacre est quasi acté, on ne connaît pas encore son ou sa successeur. Gérard Prêcheur et des noms bien connus du football féminin ont la faveur des pronostics mais la FFF a aussi une solution de rechange surprenante...en Arabie saoudite.

Putsch des joueuses ou simple mise au point pour apaiser les tensions, une chose est sûre la situation de Corinne Diacre est pratiquement désespérée. La sélectionneuse de l'Equipe de France devrait quitter son poste dans la semaine, fragilisée par les dissensions avec ses cadres. Celles-ci, Lyonnaises comme Parisiennes, ont lancé un ultimatum. Elles ont mis leur carrière internationale en jeu pour protester contre le maintien de Corinne Diacre. Elles s'opposent à la manière dont Diacre dirige l'Equipe de France, laquelle n'est plus en adéquation avec les envies et les problèmes des joueuses.

Hervé Renard chamboule le scénario écrit pour les Bleues

Plus que jamais, une personnalité rassembleuse est attendue à la tête des Bleues. Gérard Prêcheur apparaît comme le plus à même de répondre au profil. Les joueuses l'apprécient en grande majorité. Il faut dire que Prêcheur connaît bien les joueuses françaises. Il exerce actuellement au PSG et a été par le passé l'entraîneur de l'OL, gagnant deux Ligues des champions avec les Fenottes. Il semble parti pour prendre le poste de sélectionneur, au moins en intérim, à moins qu'un autre invité inattendu ne vienne le surprendre au dernier moment.

🚨 The FFF are interested in Hervé Renard replacing Corinne Diacre as head coach of France women's team! 🇫🇷



(Source: @RMCsport) pic.twitter.com/jLS92vWNjs — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 7, 2023

Il s'agit d'Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie saoudite, dont le profil est aussi étudié par la FFF. C'est ce qu'a révélé Jean-Louis Tourre dans Rothen s'enflamme ce mardi, sur base du travail de son collègue Anthony Rech. « Il y a plusieurs postulants pour remplacer Diacre, notamment Gérard Prêcheur qui tiendrait la corde, Patrice Lair, Sandrine Soubeyrand, Sonia Bompastor. Ce sont les quatre profils recherchés. Il y en aurait un cinquième selon les infos RMC Sport, Hervé Renard. Son profil est étudié par la Fédé et visiblement il rebattrait même les cartes », a t-il lâché. Ce serait une vraie surprise pour ce technicien qui n'a jamais officié dans le football féminin. Toutefois, à l'image du succès de sa sélection saoudienne sur le futur champion du monde argentin au Qatar, rien ne lui semble impossible en football.