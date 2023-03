EdF féminine : Hervé Renard compte mettre les Bleues au sommet

Hervé Renard a été nommé sélectionneur de l'Equipe de France féminine, à quelques mois du prochain Mondial. Un inconvénient qui ne gêne pas l'ancien sélectionneur saoudien. Cet été, il ira avec les Bleues en Océanie pour gagner.

Les choses se sont accélérées pour Hervé Renard et cela n'est pas prêt de ralentir. Sélectionneur de l'Arabie saoudite mardi, il a pris en main l'Equipe de France féminine jeudi soir. Ce vendredi, il était devant la presse au siège de la FFF pour présenter sa première liste de joueuses, quelques heures à peine après sa nomination. Les Bleues ont deux matchs amicaux à disputer en avril en vue de préparer le Mondial 2023 qui aura lieu en juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Novice dans le football féminin, Hervé Renard va devoir rapidement connaître ses joueuses et leurs adversaires.

Pourtant, Hervé Renard n'a pas semblé soucieux devant les journalistes. Il s'est voulu rassurant, pour ses internationales françaises comme pour le grand public. Il n'a pas manqué de lâcher un commentaire pour chaque cadre de l'équipe, blessée, en méforme ou titulaire. Mais, il a surtout voulu rassurer les journalistes après cette arrivée précipitée à la tête des Bleues. Même s'il n'a que quatre mois pour se préparer, Hervé Renard se veut ambitieux pour l'Equipe de France féminine.

Won the 2012 Africa Cup of Nations with Zambia.



Won the 2015 Africa Cup of Nations with Ivory Coast.



The only manager to defeat Argentina at the 2022 World Cup.



Herve Renard is now taking charge of France Women’s national team 🧠 pic.twitter.com/e2Ke0Xesfp