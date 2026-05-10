EdF : Estéban Lepaul au Mondial avec la France ?

Jeudi soir, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs français appelés pour la coupe du monde 2026. Meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul espère secrètement en faire partie. Mais, le Rennais part de loin.

Potentiel double champion d'Europe à la fin du mois, le Paris Saint-Germain fournira logiquement plusieurs joueurs à l' Equipe de France pour le Mondial. Toutefois, il ne livrera pas le meilleur buteur de Ligue 1. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola ont échoué à gagner ce classement. Ils ont buté sur le Rennais Estéban Lepaul. Auteur de 19 réalisations, l'attaquant a porté son club jusqu'au pied du podium en championnat. Un bilan impressionnant qui pourrait l'amener en Amérique cet été.

Lepaul, dernière surprise de Deschamps ?

L'ancien angevin bénéficie en tout cas d'un certain soutien populaire. Plusieurs observateurs aimeraient qu'il ait sa chance en bleu. Comme le souligne L'Equipe, il est rare qu'un meilleur buteur de Ligue 1 français soit ignoré une année de Mondial. Djibril Cissé avait eu sa chance en 2002 tout comme Stéphane Guivarc'h en 1998. Estéban Lepaul peut-il leur succéder en juin ? Rien n'est moins sûr selon le quotidien sportif français. Des sources proches du staff indiquent que ses chances demeurent très faibles.

Le buteur rennais manque de références en Europe, n'ayant jamais disputé de coupe d'Europe. « Le Rennais n'est pas ignoré par Clairefontaine. [...] Mais peut-être estime-t-on aussi qu'il y a un écart, quand même, entre la Ligue 1 avec le club breton et le niveau attendu pour un grand tournoi international avec les Bleus », écrit L'Equipe. Surtout, la concurrence à son poste est très fournie. A l'heure actuelle, Randal Kolo Muani et Jean-Philippe Mateta notamment sont devant lui.