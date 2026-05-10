EdF : Estéban Lepaul au Mondial avec la France ?

Un commentateur français pour les clubs français et pas allemands ? Mais quel scandale ! Bande de collabos.
Le football a nettement évolué, ces 10 dernières années, et il est loin d'avoir les qualités de Messi ou CR7 pour être aussi décisif.
Il serait intéressant de faire des "screenshots" de certains commentaires sur Foot01, et les reposter lorsqu'il serait opportun. 😂
Je vote 100% Genesio il connait le foot et toujours bien placé en championnat...
30 ans, international Ukrainien, expérimenté, grosse hype à l'époque de Benfica, seul bon joueur offensif de la tête de toute l'équipe (hormis Tolisso), 5M€. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. À moins que le Barça donne Lewandowski avec un salaire à 10k ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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