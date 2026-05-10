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Estéban Lepaul

EdF : Estéban Lepaul au Mondial avec la France ?

Equipe de France10 mai , 13:40
parMehdi Lunay
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Jeudi soir, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs français appelés pour la coupe du monde 2026. Meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul espère secrètement en faire partie. Mais, le Rennais part de loin.
Potentiel double champion d'Europe à la fin du mois, le Paris Saint-Germain fournira logiquement plusieurs joueurs à l'Equipe de France pour le Mondial. Toutefois, il ne livrera pas le meilleur buteur de Ligue 1. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola ont échoué à gagner ce classement. Ils ont buté sur le Rennais Estéban Lepaul. Auteur de 19 réalisations, l'attaquant a porté son club jusqu'au pied du podium en championnat. Un bilan impressionnant qui pourrait l'amener en Amérique cet été.

Lepaul, dernière surprise de Deschamps ?

L'ancien angevin bénéficie en tout cas d'un certain soutien populaire. Plusieurs observateurs aimeraient qu'il ait sa chance en bleu. Comme le souligne L'Equipe, il est rare qu'un meilleur buteur de Ligue 1 français soit ignoré une année de Mondial. Djibril Cissé avait eu sa chance en 2002 tout comme Stéphane Guivarc'h en 1998. Estéban Lepaul peut-il leur succéder en juin ? Rien n'est moins sûr selon le quotidien sportif français. Des sources proches du staff indiquent que ses chances demeurent très faibles.
Le buteur rennais manque de références en Europe, n'ayant jamais disputé de coupe d'Europe. « Le Rennais n'est pas ignoré par Clairefontaine. [...] Mais peut-être estime-t-on aussi qu'il y a un écart, quand même, entre la Ligue 1 avec le club breton et le niveau attendu pour un grand tournoi international avec les Bleus », écrit L'Equipe. Surtout, la concurrence à son poste est très fournie. A l'heure actuelle, Randal Kolo Muani et Jean-Philippe Mateta notamment sont devant lui.
Estéban Lepaul va devoir patienter et confirmer son potentiel la saison prochaine, que ce soit au Stade Rennais ou ailleurs en Europe. Dans ce cas précis, l'Equipe de France pourrait enfin devenir une réalité pour lui.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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