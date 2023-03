EdF : Deschamps attaqué par Dugarry, le pote de Zidane abuse

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Après son éclatante victoire contre les Pays-Bas (4-0), l'équipe de France a enchaîné avec un succès contre l'Irlande. Même s'il a apprécié l'état d'esprit des Bleus, Christophe Dugarry s'est ennuyé durant le match et ne s'est donc pas privé de tacler Didier Deschamps, avec l'ombre de Zinedine Zidane derrière lui.

Excellents contre les Pays-Bas, les Bleus ont plus de mal pour s'imposer en Irlande. Grâce un but de Benjamin Pavard, l'équipe de France a remporté son match 1-0. Les coéquipiers de Kylian Mbappé sont leaders de leur groupe pour les qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne. Si la France a produit un beau jeu face aux Néerlandais, le contenu a été plus délicat contre les Irlandais. Interrogé sur le jeu produit par Didier Deschamps dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Christophe Dugarry a été assez dubitatif concernant les capacités de l'entraîneur français à produire un jeu offensif et séduisant.

Avec Deschamps, c'est toujours la même chose

« Ce qui m'a plu dans ce match. C'est cette grosse solidarité défensive. J'aime la solidarité qui se dégage de cette équipe. Il y a un vrai effort, un vrai état d'esprit dans ce groupe. Après c'est très pauvre offensivement, il y a du déchet technique. Très peu de prise de risque, très peu de créativité offensive. On gagne sans proposer grand chose. On prend un minimum de risque. Ça fait dix ans que l'on a ce genre de match. On connaît les limites de ses capacités offensives à Deschamps pour créer du jeu. Ce n'est pas dans sa culture. C'est plus important de gagner les matchs que de jouer. On est sur le même constat. Il n'y a aucune surprise » a déclaré l'ancien joueur de l'OM qui a été un coéquipier de Didier Deschamps en équipe de France. Dugarry estime que le sélectionneur français a créé une équipe soudée mais qui ne produit pas un jeu porté vers l'offensive.

Dugarry, sa haine de Deschamps

Un constat souvent reproché à Deschamps depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, mais qui a porté ses fruits sur le plan des résultats avec trois finales de grandes compétitions en 10 ans, du jamais vu dans l'histoire du football tricolore. Pas de quoi convaincre Christophe Dugarry, grand ami de Zinedine Zidane, et qui rêve de voir les Bleus remporter tous leurs matchs sur le score de 4-0. Ce n'est pas possible et le champion du monde 1998 s'est vu reprocher cette attaque téléguidée à l'encontre de Deschamps, contre qui il s'emporte régulièrement. Et sa grande amitié avec Zizou, qu'il aurait aimé voir à la tête de la formation tricolore, est très rapidement ressorti dans les commentaires.

Son amitié avec Zidane

« Quand Duga dégaine sa haine contre Deschamps et crache son venin », « Duga on sait qu’il prêchera toujours pour Zizou, aucune crédibilité sur DD », « J’ai connu l’équipe de France championne des matchs amicaux alors maintenant priorité aux résultats », « Duga on sait que tu n aimes DD , ce n est pas une raison pour le casser en deux à chaque fois que tu prends la parole », « Dugarry t’es vraiment bête ton pote Zidane aurait fait le même match tu aurais crié au génie », « Tu as fait carrière juste car tu es le meilleur pote à zidane », ont fini par dégainer sur les suiveurs de l’émission sur RMC, histoire de faire comprendre que cette critique n’avait absolument rien de constructive.