EdF : Dugarry et Deschamps, c'est (presque) le grand amour

Elu entraîneur de l’année à la cérémonie des trophées FIFA lundi, Didier Deschamps ne fait pourtant pas totalement l’unanimité en France. Certains consultants comme Christophe Dugarry ont souvent été très critiques à l’égard du sélectionneur tricolore, notamment en raison du jeu peu chatoyant des Bleus. Mais dans Team Duga sur RMC, l’ex-attaquant de l’Equipe de France a reconnu le mérite de Didier Deschamps, avouant notamment que son titre de meilleur entraîneur de l’année était totalement mérité.

« Ce que j’aime, c’est que c’est un vrai meneur d’hommes. Sa qualité, c’est d’être un vrai leader. C’est quelqu’un qui est capable de transformer ses joueurs, et surtout à créer une équipe. C’est ce qu’on lui demandait avant le Mondial. On savait que ce groupe avait du talent et du potentiel, il fallait réussir à créer une équipe. Que certains joueurs arrêtent de penser à leur compte Instagram, à leur coupe de cheveux, à leur bobine, et à leur ego… C’était ça le plus difficile à réaliser. Parce que le potentiel et les joueurs, il les a. Bravo à lui pour ce qu’il a réalisé, mais il ne faut pas oublier la génération incroyable de joueurs qu’il a. C’est un grand manager, un grand meneur. Quelques semaines avant la Coupe du monde, on était loin de penser que cette équipe était capable de jouer ensemble, pouvait être solidaire et être un véritable bloc. Il sait trouver les mots, parler à ses joueurs comme il faut, les mettre dans les meilleures conditions, croire en eux… Là-dessus, c’est le meilleur » a avoué Christophe Dugarry, très élogieux envers Didier Deschamps malgré quelques embrouilles entre les deux hommes ces dernières semaines.