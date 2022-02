EdF : Diallo soutenue devant Hamraoui, ambiance chez les Bleues !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Buteuse mardi soir lors du match entre la France et les Pays-Bas au Tournoi de France, Marie-Antoinette Katoto a dédié son but à Aminata Diallo… sous les yeux de Kheira Hamraoui.

Drôle d’ambiance en Equipe de France féminine. Officiellement, le groupe vit bien, sans aucune tension apparente. Dans les faits, la situation doit être beaucoup plus délicate Et pour cause, l’affaire Kheira Hamraoui a laissé des traces et si la milieu de terrain du PSG a retrouvé l’Equipe de France, ce n’est pas le cas d’Aminata Diallo, laquelle avait été placée en garde à vue pour avoir été suspectée d’être à l’origine de l’agression à la barre de fer sur Kheira Hamraoui avant que finalement, aucune charge ne soit retenue contre elle. Buteuse contre les Pays-Bas mardi soir, sa coéquipière du PSG, Antoinette Katoto, a dédié son but à Aminata Diallo sous les yeux de Kheira Hamraoui.

Corine Diacre a soutenu Hamraoui

Kadi Diani confirme au micro de W9 que la célébration du premier but de Marie-Antoinette Katoto était pour Aminata Diallo #FRAHOL — Syanie Dalmat (@SyaneDalmat) February 22, 2022

« C'était une célébration pour Aminata Diallo » a confirmé Kadidiatou Diani, qui a célébré avec Antoinette Katoto en faisant un « A » avec ses doigts en hommage à l’attaquante du PSG. Plus tôt durant ce mois de février, la sélectionneuse française Corine Diacre s’était de son côté chargée de défendre Kheira Hamraoui, une victime dans cette affaire. « Les joueuses qui composent l'équipe de France sont professionnelles, l'intérêt supérieur c'est l'équipe nationale. Kheira est performante. L'histoire qui est sortie ça relève du domaine privé, ça ne me regarde pas et ça ne regarde personne. Il faudra faire preuve de beaucoup d'humanité déjà, il ne faut pas oublier que Kheira est une victime dans l'histoire. On oublie un peu d'en parler ces derniers temps » avait expliqué la patronne de l’Equipe de France, qui avait donc fait le choix de convoquer Kheira Hamraoui mais pas Aminata Diallo pour ces matchs des Bleues au mois de février.