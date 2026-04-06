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EdF : Désiré Doué a une idole, c'est Didier Deschamps

Equipe de France06 avr. , 7:00
parHadrien Rivayrand
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S’il y a bien un joueur qui souhaite marquer les esprits dans les prochaines semaines, c’est Désiré Doué. Et le jeune talent parisien n’oublie pas l’équipe de France ni Didier Deschamps.
L'équipe de France sera l’une des grandes favorites pour le titre final à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Didier Deschamps devra faire des choix forts pour composer le groupe qui tentera de décrocher un troisième titre mondial. Le sélectionneur des Bleus a déjà en tête son ossature pour aller le plus loin possible, et selon les dernières indiscrétions, Désiré Doué en fait partie.
Le crack du PSG est en très grande forme et aura à cœur d’aider l’équipe de France à écrire l’histoire. En attendant, il profite pleinement de l’opportunité de pouvoir évoluer sous les ordres d’un sélectionneur de la trempe de Didier Deschamps.

Doué adore déjà Deschamps 

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, l'ancien joyau du Stade Rennais a en effet indiqué concernant DD : « C’est une légende, il a une super carrière en tant que joueur et en tant que coach il a pratiquement tout gagné, avec l’équipe de France.
C’est un coach qui m’a dès le début beaucoup apporté. Sur chaque situation, il reste calme et il sait trouvé les mots pour ressouder vraiment l’équipe quand vraiment il y a des choses qui sont moins bien. Il sait aussi nous encourager et nous dire quand ça va bien ».

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Désiré Doué, qui souhaite répondre aux critiques pour continuer à progresser au plus haut niveau, sait que la prochaine Coupe du monde représentera un énorme test pour lui. La concurrence est féroce en équipe de France, pour un jeune joueur qui a tout de même prouvé il y a quelques mois qu’il pouvait être un élément clé du PSG, notamment en marquant deux buts en finale de la Ligue des champions face à l'Inter.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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