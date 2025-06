EdF ‍: Deschamps va aligner une défense terrifiante

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Entre blessures et méformes, Didier Deschamps est confronté à un casse-tête énorme pour composer son équipe face à l’Allemagne, ce dimanche en Ligue des Nations. La défense pourrait avoir une drôle d’allure.

Malgré une attaque séduisante sur le papier et sur le terrain avec quatre buts marqués, l’équipe de France s’est inclinée jeudi soir face à l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations (5-4). Un match spectaculaire qui prive les Bleus de finale, mais la bande de Didier Deschamps va quand même jouer le match pour la troisième place ce dimanche face à l’Allemagne. Une rencontre pour laquelle le sélectionneur tricolore avait prévu de faire tourner. Il y est de toute façon contraint.

France : Didier Deschamps a trouvé son sauveur https://t.co/GnonMUFLuj — Foot01.com (@Foot01_com) June 7, 2025

En attaque, Dembélé et Barcola sont blessés et ont été renvoyés au PSG. En défense, c’est également l’hécatombe. Saliba, Upamecano et Koundé, blessés, ne font pas partie du groupe tandis que Lenglet, titulaire contre l’Espagne jeudi, a quitté le rassemblement, lui aussi pour un problème physique. Konaté s’est de son côté entraîné à part du groupe ces derniers jours. Les solutions manquent cruellement pour Didier Deschamps à tel point que selon RMC, l’ancien entraîneur de l’OM pourrait aligner une défense centrale inédite avec deux joueurs utilisés en tant que latéraux par le passé : Lucas Hernandez et Benjamin Pavard.

Une défense centrale Pavard - Lucas Hernandez ?

Les deux hommes tiennent la corde pour démarrer tandis que Lucas Digne à gauche et Malo Gusto à droite pourraient animés les couloirs. Pas vraiment de quoi terroriser les Allemands, mais plutôt le staff et les supporters de l’équipe de France au vu du peu de garanties qu’offre cette défense new-look. Les mauvaises langues diront que cela ne pourra certainement pas être pire que jeudi face à l’Espagne, et difficile en effet de dire le contraire. Le match de ce dimanche après-midi (coup d’envoi à 15h00) vaudra en tout cas le coup d’oeil, notamment pour cette raison.