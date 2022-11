Edf : Deschamps ridicule, Courbis lui donne la leçon

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Didier Deschamps a pris le pari de ne prendre qu'un seul latéral de métier au Qatar avec Théo Hernandez. Les autres joueurs sont des défenseurs centraux, capables d'évoluer sur un côté. Un mauvais choix selon Rolland Courbis.

Après les victoires contre l'Australie et le Danemark, l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale et presque assurée de terminer première de son groupe. Didier Deschamps a donc annoncé avoir pris la décision de procéder à des changements lors du prochain match contre la Tunisie. Théo Hernandez devrait être préservé par le technicien français pour la phase à élimination directe. Avec la blessure de Lucas Hernandez, Deschamps va devoir tenter un coup de poker. Les dernières rumeurs parlent de la possibilité de voir Eduardo Camavinga démarrer le match au poste de défenseur gauche. Pour Rolland Courbis, c'est une très mauvaise idée de Deschamps.

Courbis dénonce les choix de Didier Deschamps

« Je ne mets pas Camavinga arrière gauche, pourquoi pas le kiné aussi ? Oui il l’a tenté mais entre tenter et être ridicule. On met un latéral droitier, par exemple Pavard, qui pourra dépanner à gauche. Pavard joue sur le côté gauche mais ne parlons pas de Camavinga à ce poste. Même pour lui rendre service. Il ne va pas jouer un match de Coupe du Monde en tant que latéral gauche ! Ce n’est pas sérieux les amis ! On est parti sur l’idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors on fait avec. Pourquoi ne pas tenter Saliba en latéral droit et Pavard à gauche pour préserver Théo » a déploré l'ancien coach de l'OM sur RMC Sport. Le chroniqueur a estimé que Deschamps devrait plutôt faire confiance à Benjamin Pavard qui a l'habitude de jouer défenseur sur un côté, plutôt que Camavinga qui n'a été testé que lors de séances d'entraînements.