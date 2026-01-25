EdF : Deschamps persiste, Luis Enrique fait n’importe quoi

En l’absence du Marocain Achraf Hakimi, Luis Enrique utilise régulièrement Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Une option inenvisageable pour le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, à nouveau en désaccord avec l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

La Coupe d’Afrique des Nations terminée, le Paris Saint-Germain pourra bientôt récupérer son cadre Achraf Hakimi. L’international marocain, malheureux finaliste de la compétition avec le pays hôte, réintégrera le groupe en fonction de la date convenue avec Luis Enrique. En attendant son retour, l’entraîneur parisien utilise ses alternatives au poste de latéral droit. Le défenseur central Illya Zabarnyi a clairement montré ses limites dans cette position. Rien à voir avec le rendement de Warren Zaïre-Emery qui répond totalement aux attentes du coach espagnol.

Le titi parisien a retrouvé son meilleur niveau et maîtrise ce poste hybride entre le couloir droit et l’entrejeu. Impressionnant, le joueur aux 100 matchs en Ligue 1 aurait pu donner des idées à Didier Deschamps. Mais le sélectionneur de l’équipe de France ne valide pas du tout cette solution, tempère RMC. Le Bayonnais considère uniquement Warren Zaïre-Emery comme un milieu de terrain. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille est donc en désaccord avec Luis Enrique sur ce point, mais aussi sur le cas Ousmane Dembélé.

Depuis près d’un an, l’ailier de formation brille en tant qu’avant-centre au Paris Saint-Germain. On peut penser que le Parisien se verrait bien tenir le même rôle en sélection. Mais le sélectionneur des Bleus a clairement indiqué que le Ballon d’Or resterait sur le couloir droit en équipe de France. Nouvelle preuve, si besoin était, que les deux techniciens ont des visions totalement opposées. Quoi qu’il en soit, à moins d’un gros pépin physique, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé devraient bien garder les faveurs du sélectionneur en vue de la Coupe du monde 2026.