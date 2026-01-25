edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Didier Deschamps

EdF : Deschamps persiste, Luis Enrique fait n’importe quoi

Equipe de France25 janv. , 17:30
parEric Bethsy
1
En l’absence du Marocain Achraf Hakimi, Luis Enrique utilise régulièrement Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Une option inenvisageable pour le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, à nouveau en désaccord avec l’entraîneur du Paris Saint-Germain.
La Coupe d’Afrique des Nations terminée, le Paris Saint-Germain pourra bientôt récupérer son cadre Achraf Hakimi. L’international marocain, malheureux finaliste de la compétition avec le pays hôte, réintégrera le groupe en fonction de la date convenue avec Luis Enrique. En attendant son retour, l’entraîneur parisien utilise ses alternatives au poste de latéral droit. Le défenseur central Illya Zabarnyi a clairement montré ses limites dans cette position. Rien à voir avec le rendement de Warren Zaïre-Emery qui répond totalement aux attentes du coach espagnol.
Le titi parisien a retrouvé son meilleur niveau et maîtrise ce poste hybride entre le couloir droit et l’entrejeu. Impressionnant, le joueur aux 100 matchs en Ligue 1 aurait pu donner des idées à Didier Deschamps. Mais le sélectionneur de l’équipe de France ne valide pas du tout cette solution, tempère RMC. Le Bayonnais considère uniquement Warren Zaïre-Emery comme un milieu de terrain. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille est donc en désaccord avec Luis Enrique sur ce point, mais aussi sur le cas Ousmane Dembélé.

Lire aussi

PSG : Dembélé sait comment contourner le salary capPSG : Dembélé sait comment contourner le salary cap
Depuis près d’un an, l’ailier de formation brille en tant qu’avant-centre au Paris Saint-Germain. On peut penser que le Parisien se verrait bien tenir le même rôle en sélection. Mais le sélectionneur des Bleus a clairement indiqué que le Ballon d’Or resterait sur le couloir droit en équipe de France. Nouvelle preuve, si besoin était, que les deux techniciens ont des visions totalement opposées. Quoi qu’il en soit, à moins d’un gros pépin physique, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé devraient bien garder les faveurs du sélectionneur en vue de la Coupe du monde 2026.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282118_0008
OL

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

ICONSPORT_281630_0016
PSG

Le PSG veut Enzo Fernández, Liam Rosenior répond

ICONSPORT_282994_0055
Liga

Liga : Le Barça reprend la tête au Real Madrid

ICONSPORT_283307_0043
OL

OL : Endrick ouvre son compteur en Ligue 1 (vidéo)

Fil Info

25 janv. , 19:00
Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça
25 janv. , 18:30
Le PSG veut Enzo Fernández, Liam Rosenior répond
25 janv. , 18:13
Liga : Le Barça reprend la tête au Real Madrid
25 janv. , 17:55
OL : Endrick ouvre son compteur en Ligue 1 (vidéo)
25 janv. , 17:50
« Joueurs en boîte de nuit », ça dégénère à l’ASSE
25 janv. , 16:57
L1 : Nice coule Nantes et retrouve le sourire
25 janv. , 16:55
OM : Un départ qui change tout au mercato
25 janv. , 16:30
Dro Fernandez au PSG, la terrible réponse du Barça

Derniers commentaires

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Ah bah sur FootOL01 ca se paluche H24 😂

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Tu m'étonnes z'ont plus l'habitude qu'un mec marque contre les derniers 😂😂😂 jte prie 2 buts cadeaux + 1 peno offert vontre une équipe qui en mange +3 de moyenne faut relativiser

Metz - OL : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

moi je pense qu'il a plus de 30 ans... et ca c'est affligeant...

Metz - OL : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

Il te répond sinon tu n'as pas d'amis maintenant tu en as 2 💋

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Hadrien quand Endrick joue attends la fin du match pour écrire ton article concernant ses buts...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Nice
211963102536-11
14
Le Havre
20194871624-8
15
Paris
19185492432-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading