PSG : Dembélé sait comment contourner le salary cap

En discussions avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation, Ousmane Dembélé ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants. L’attaquant français se heurte au « salary cap » évoqué par son président Nasser Al-Khelaïfi. Mais la situation pourrait vite changer.

On est loin d’un accord entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain . Le club de la capitale a transmis une première offre à son attaquant sous contrat jusqu’en 2028. Une proposition insuffisante aux yeux du Ballon d’Or qui réclame un salaire à la hauteur de son nouveau statut. Mais pour le moment, la direction reste fidèle à sa stratégie.

« On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs, tout le monde le sait et le respecte, indiquait le président Nasser Al-Khelaïfi mardi sur Canal+. L'équipe et le club sont plus importants que tout le monde. » Le message s’adresse directement à Ousmane Dembélé et à son entourage, confirme Fabrice Hawkins. « Quand on voit cette déclaration, c'est une invitation à revoir ses prétentions à la baisse, ou à les modérer fortement, a réagi le journaliste de RMC. Je ne sais pas comment ils vont la recevoir. »

On réécoutera Nasser Al-Khelaïfi... - Fabrice Hawkins

Le clan du joueur risque de ne pas apprécier. Mais pour notre confrère, l’avertissement du patron est à prendre avec des pincettes. « C'est aussi un discours de circonstance, a tempéré le spécialiste mercato. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines sera très important sur ce dossier. Ses célébrations à chaque fois qu'il marque me font dire qu'il a envie de faire taire ses détracteurs. Si Ousmane Dembélé fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, ce dont il a envie et il a plutôt bien débuté l'année civile, et si les résultats suivent, on réécoutera Nasser Al-Khelaïfi et je pense que le salary cap sera revu… »

« Je ne pense pas qu'Ousmane Dembélé veuille s'aligner sur l'ancien salaire de Kylian Mbappé. Que veut dire Nasser Al-Khelaïfi quand il parle de salary cap ? Moi je ne savais pas qu'il y avait un chiffre plafond. En fait, le salary cap sera déterminé par leurs négociations », a annoncé Fabrice Hawkins, pas du tout certain que le Paris Saint-Germain campe sur ses positions si l’international français reproduit ses performances de la saison dernière.