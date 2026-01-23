ICONSPORT_275756_0097
PSG : Dembélé sait comment contourner le salary cap

En discussions avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation, Ousmane Dembélé ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants. L’attaquant français se heurte au « salary cap » évoqué par son président Nasser Al-Khelaïfi. Mais la situation pourrait vite changer.
On est loin d’un accord entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a transmis une première offre à son attaquant sous contrat jusqu’en 2028. Une proposition insuffisante aux yeux du Ballon d’Or qui réclame un salaire à la hauteur de son nouveau statut. Mais pour le moment, la direction reste fidèle à sa stratégie.
« On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs, tout le monde le sait et le respecte, indiquait le président Nasser Al-Khelaïfi mardi sur Canal+. L'équipe et le club sont plus importants que tout le monde. » Le message s’adresse directement à Ousmane Dembélé et à son entourage, confirme Fabrice Hawkins. « Quand on voit cette déclaration, c'est une invitation à revoir ses prétentions à la baisse, ou à les modérer fortement, a réagi le journaliste de RMC. Je ne sais pas comment ils vont la recevoir. »
On réécoutera Nasser Al-Khelaïfi... 
- Fabrice Hawkins
Le clan du joueur risque de ne pas apprécier. Mais pour notre confrère, l’avertissement du patron est à prendre avec des pincettes. « C'est aussi un discours de circonstance, a tempéré le spécialiste mercato. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines sera très important sur ce dossier. Ses célébrations à chaque fois qu'il marque me font dire qu'il a envie de faire taire ses détracteurs. Si Ousmane Dembélé fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, ce dont il a envie et il a plutôt bien débuté l'année civile, et si les résultats suivent, on réécoutera Nasser Al-Khelaïfi et je pense que le salary cap sera revu… »
« Je ne pense pas qu'Ousmane Dembélé veuille s'aligner sur l'ancien salaire de Kylian Mbappé. Que veut dire Nasser Al-Khelaïfi quand il parle de salary cap ? Moi je ne savais pas qu'il y avait un chiffre plafond. En fait, le salary cap sera déterminé par leurs négociations », a annoncé Fabrice Hawkins, pas du tout certain que le Paris Saint-Germain campe sur ses positions si l’international français reproduit ses performances de la saison dernière.
Derniers commentaires

Donnarumma de retour au PSG, la réponse n’a pas traîné

En ligue 1 il a toujours été présent

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Z'avez pris les avis de gros footix là

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Encore un match à sens unique qu'on aurait pu perdre. Et encore un central à côté de ses pompes. Cette fois c'était une équipe bis très remaniée et en 3-4-3 rien pour nous réussir mais le sort a enfin tourné en notre faveur. Beraldo toujours aussi nul et stupide j'ai bien cru qu'il allait causer un péno pour un acte comme celui qu'il a commis qui lui a valu jaune. Barcola a pour le coup été trés bon et a enfin trouver le but pour le relancer avec un poil de veine mais vu toute la poisse qu'il trainait c'est mérité. Doué à contrario a été intéressant à la construction mais nul dans la surface. Kvara sur sa lancée toujours très actif et pesant. Et bonne surprise avec Zabarnyi qui a enfin pondu un bon match solide et propre. La victoire a été cruciale en espérant que nos copines sardines nous aident à conserver la 1ère place ce serait fendard 😂

PSG : « Vous, les journalistes », Luis Enrique sort son arme secrète

Chuuuut va te coucher

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

ce jeu stérile de paris est fatigant. contre le sporting contre Auxerre. on domine mais quelle souffrance pour mettre un but

