EdF ‍: Deschamps met Mbappé au-dessus de Messi

Malgré l’élimination précoce du PSG en Ligue des Champions, Kylian Mbappé sera l’un des prétendants à la succession de Karim Benzema pour le Ballon d’Or à la fin de l’année 2023.

Avec ses 52 buts et 54 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé s’impose naturellement comme l’un des grands favoris à la succession de Karim Benzema pour le Ballon d’Or 2023. L’attaquant du PSG aura fort à faire pour balayer la concurrence des joueurs de Manchester City et notamment d’Erling Haaland mais pour Didier Deschamps, il est clair que le capitaine de l’Equipe de France à ses chances.

« Est-ce que Kylian Mbappé mérite le Ballon d’Or à la fin de l’année ? Oui » a clairement répondu Didier Deschamps, convaincu que le natif de Paris a toutes ses chances. Un avis pas totalement partagé dans l’Europe du football. Son ancien coéquipier de l’AS Monaco, Bernardo Silva, estime par exemple que le parcours du PSG en Ligue des Champions ne devrait pas offrir la possibilité à Kylian Mbappé de rafler la mise dans la course au Ballon d’Or.

Mbappé, un réel prétendant au Ballon d'Or ?

« Kylian a perdu la finale de la Coupe du monde, il est éliminé de la Ligue des champions. Il va être au top mais il ne va pas le gagner cette année. Entre Messi et le mec qui gagne la Ligue des champions, tu as trois ou quatre joueurs qui peuvent le gagner » avait estimé dans les colonnes de France Football, Bernardo Silva, pas convaincu par la possibilité de voir Kylian Mbappé soulever le Ballon d’Or en 2023. Reste maintenant à voir qui raflera la mise et succédera à Karim Benzema. Derrière le champion du monde Lionel Messi, le favori sera naturellement un joueur vainqueur de la Ligue des Champions. En cas de succès de Manchester City, il est clair qu’Erling Haaland sera un énorme rival à Kylian Mbappé et à l'Argentin, qui pourrait assommer le monde du football en cas de 8e titre individuel.