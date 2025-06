EdF ‍: Deschamps l’ignore, il va jouer pour la Belgique

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En difficulté au Bayern Munich, Sacha Boey n’est sans doute pas près de recevoir une convocation en équipe de France. Le latéral droit formé à Rennes a donc proposé ses services à la Belgique et pourrait bientôt rejoindre les Diables Rouges.

Un temps considéré comme un potentiel international, Sacha Boey (24 ans) n’a jamais été appelé en équipe de France. Le latéral droit du Bayern Munich aurait pu profiter d’une opportunité lors du dernier rassemblement. Mais sans Jules Koundé forfait ni Jonathan Clauss non convoqué, Didier Deschamps a privilégié Malo Gusto et Pierre Kalulu. C’est dire à quel point le Bavarois n’entre pas dans les plans du sélectionneur. Ce qui explique probablement sa démarche auprès du pays de sa mère.

🇫🇷 Le dossier Sacha Boey est ouvert au sein de la Fédération Belge en vue d’une éventuelle naturalisation ⚽️



📺 🇧🇪 Détails dans le « Scoop de Sacha »#DiablesRouges #FCBayern ⤵️ pic.twitter.com/CuAGr0Xkwv — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 20, 2025

D’après le journaliste Sacha Tavolieri, l’ancien joueur du Stade Rennais a proposé ses services au directeur sportif de la Fédération belge Vincent Mannaert. « Son entourage professionnel a pris contact directement avec la direction technique nationale, notamment Vincent Mannaert, pour annoncer la disponibilité de Sacha Boey pour devenir un Diable Rouge, a révélé notre confrère. Le joueur est tout à fait ouvert à ça. » Tout comme les décideurs belges avec qui les échanges avancent positivement.

Rudi Garcia valide

« C'est quelque chose qui doit à un moment donné se concrétiser, notamment à travers des discussions, des réunions et des appels entre l'entourage de Sacha Boey, Rudi Garcia (le sélectionneur de la Belgique) et Vincent Mannaert, a ajouté Sacha Tavolieri. Il y a des chances que ça se fasse parce qu'il y a des discussions et parce que le joueur est très ouvert à ça. Le joueur a carrément été offert par son entourage professionnel à la Fédération donc c'est qu'il y a vraiment cette volonté. (…) C'est le joueur dont parlait Rudi Garcia à la télévision belge, et dont il disait qu'il pouvait être naturalisé même s'il n'est pas Belge. » Rappelons que le natif de Montreuil ne compte que trois sélections des U17 aux U20 français.