EdF : Dembélé-Mbappé, le ticket en or des Bleus ?

Par Mehdi Lunay

Après ses bonnes performances avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a enfin été appelé en Equipe de France par Didier Deschamps. Un retour pour espérer jouer la coupe du monde 2022 au Qatar, si possible aux côtés de son ami Kylian Mbappé.

Dans la nouvelle génération française florissante, ils sont sûrement les deux meilleurs représentants à l'international. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont impressionné très jeunes en Ligue 1 avec Monaco et Rennes. Néanmoins, six ans après leurs débuts simultanés, leurs trajectoires furent bien différentes. Kylian Mbappé enchaîne les buts et les matches en club comme en sélection, devenant le leader offensif du PSG comme des Bleus. Ousmane Dembélé ne peut pas en dire autant. Le natif de l'Eure a connu des périodes plus compliquées au Barça, avec de trop nombreuses blessures et un état d'esprit parfois défaillant. Cela a impacté sa carrière en bleu et obligé Didier Deschamps à se passer de lui lors des derniers rassemblements.

Dembélé veut plus jouer avec son pote Mbappé

Ainsi, Ousmane Dembélé ne possède que 27 sélections en Equipe de France quand Kylian Mbappé, plus jeune d'un an et demi, en est déjà à 57 apparitions en bleu. Les deux hommes n'ont passé que 464 minutes ensemble sous les ordres de Didier Deschamps, sur un total de 14 matches. Bien trop peu quand on se souvient de leur association contre l'Angleterre en juin 2017, lors du succès français 3-2. Ce soir-là, les deux joueurs avaient été irrésistibles et s'étaient faits connaître de l'Europe entière.

🗣💬 "J'aimerais bien qu'on joue un peu plus ensemble. Il connaît mes qualités, je connais les siennes. On a joué quatre-cinq matches ensemble, ça s'est très bien passé."



🇫🇷🔗 @dembouz évoque sa relation technique avec son coéquipier et ami Kylian Mbappé. #RMCLive pic.twitter.com/0Ir77dTwPO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 21, 2022

De quoi donner des regrets à Ousmane Dembélé qui n'espère qu'une chose : jouer plus souvent avec celui qu'il considère comme son ami Kylian Mbappé. Il en a fait le vœu personnel sur l'antenne de RMC. « J’aimerais bien qu’on joue un peu plus ensemble. Sur le terrain, on s’entend très très bien. Je connais ses qualités, il connaît les miennes. On a joué quoi, 4-5 matchs lui et moi ensemble ? Et ça s’est très bien passé. Je me rappelle contre l’Angleterre ou contre l’Italie avant le Mondial (2018). Moi, je veux tout faire pour travailler, pour être dans le onze. Après, il faut encore continuer à travailler parce que le chemin est long pour arriver tout en haut. Il y a énormément de bons joueurs et puis, nous, on va continuer à travailler. Moi, je vais continuer à travailler pour grandir encore plus et aller encore plus haut », a t-il confié dans l'émission Rothen s'enflamme. Les deux matches de Ligue des Nations en septembre sont les meilleures occasions d'Ousmane Dembélé pour prouver à Didier Deschamps que son rêve peut devenir une réalité concrète en bleu.