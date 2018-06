EdF : Critiques, moqueries... Deschamps rappelle que la France a gagné

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

La courte victoire de l'équipe de France samedi contre l'Australie a provoqué plus de critiques que d'encouragements, les Bleus n'étant pas apparus sous leur meilleur jour face à leur adversaire du Commonwealth. Et forcément, toutes ces remarques perfides sur la chance dont la France a bénéficié sont arrivées aux oreilles de Didier Deschamps. Pour le sélectionneur tricolore, libre à chacun d'analyser comme il le souhaite la performance de l'équipe de France, mais en attendant les Bleus ont gagné et cela n'a pas été le cas de certaines grosses cylindrées face à des formations supposées plus faibles.

« Sincèrement, les commentaires et les critiques font partie du métier. Ils sont là, chacun est libre de dire et écrire ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour commenter les commentaires. Cela fait partie de la vie des joueurs. J'ai conscience d'avoir été dans la difficulté lors du premier match, plus que prévu, vous avez raison. Mais le résultat était quand même à la clé, avec deux buts marqués. Beaucoup d'équipes auraient aimé en faire autant », a expliqué, sourire en coin, Didier Deschamps. Du côté de l'Allemagne, de l'Argentine ou du Brésil, on doit effectivement confirmer ce qu'a dit Didier Deschamps.