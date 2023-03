EdF : Corine Diacre virée jeudi et remplacée par Gérard Prêcheur ?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Les choses devraient s'accélérer concernant l'équipe de France féminine, et l'actuelle entraîneure, Corinne Diacre vit probablement ses derniers jours à la tête des Bleues. Son successeur serait déjà choisi.

Après la démission de Noël Le Graët, c’est Corinne Diacre qui s’apprête à ranger son casier, même si cette dernière n’a rien commis de répréhensible. Ciblée par l’attaque concertée de plusieurs internationales tricolores, et notamment la légendaire Wendie Renard, la coach des Bleues devrait être licenciée à l’occasion d’une réunion à la Fédération Française de Football. « Un comité composé de quatre personnes va se réunir jeudi prochain à l’occasion d’une réunion du comité exécutif de la FFF. Ce groupe est composé de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Laura Georges et Aline Riera, et selon nos informations l’avenir de Corinne Diacre est déjà tranché. Elle va être licenciée et un nouveau sélectionneur va être nommé jusqu’au prochain Mondial, dans 5 mois, et on peut l’annoncer, c’est Gérard Prêcheur (ndlr : actuel entraîneur des féminines du PSG) qui est en pole-position pour remplacer Corinne Diacre », a dévoilé Canal+ ce samedi soir.