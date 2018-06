EdF : Concurrent avec Benzema ? Giroud préfère parler de Zidane

Dans : Equipe de France.

Olivier Giroud en est bien conscient, il ne pourra probablement jamais échapper à la comparaison avec Karim Benzema, la mise au placard de l'attaquant du Real Madrid en équipe de France, lui valant une grosse inimitié chez les supporters de KB9. Cela n'empêche cependant pas Olivier Giroud de marquer sous le maillot tricolore, puisqu'avec son but contre l'Irlande, le 31e, il a égalé le nombre de réalisations de Zinedine Zidane en équipe de France. C'est pour cela que lorsque le nom de Karim Benzema a été lancé en conférence de presse, l'attaquant de Chelsea a bifurqué sur Zizou.

« Forcément, on n'aime pas être critiqué ou sifflé. Maintenant, j'ai fait avec. Je m'en suis servi pour m'endurcir, mais ça a été injuste à un moment donné parce que moi, je n'avais rien demandé. Cela me surprend qu'on parle encore de ça quatre ans après. Le principal, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai égalé Zidane, et ça, personne ne me l'enlèvera », a rappelé Olivier Giroud, qui espère faire mieux que les quarts de finale atteints par les Bleus de Karim Benzema lors du Mondial 2014. Ce serait une belle occasion de faire taire une bonne fois pour toutes les critiques.