EdF : Benzema remplaçant contre l'Ukraine !

En l'absence de Kylian Mbappé, Didier Deschamps devrait se passer de Karim Benzema dans son onze de départ ce samedi contre l'Ukraine.

C'est la surprise du chef, pour le match important dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar, Didier Deschamps a décidé de laisser sur le banc Raphaël Varane et Karim Benzema. Ils seront remplacée par Kurt Martial et Anthony Martial pour ce match face à l'Ukraine.

La compo de l'équipe de France à l'Ukraine

Lloris, Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne, Pogba, Tchouaméni, Rabiot, Coman, Griezmann Martial

