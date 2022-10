EdF : Ben Yedder colle un triplé, allo Didier Deschamps !

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Pas convoqué par Didier Deschamps lors de la dernière trêve internationale de septembre, Wissam Ben Yedder a envoyé un sérieux message à Didier Deschamps en marquant un triplé avec Monaco face à Nantes dimanche (4-1).

Wissam Ben Yedder a plutôt bien digéré sa non-convocation en équipe de France, vu que lors du retour de la Ligue 1 le week-end dernier, l’attaquant de Monaco a fait trembler les filets à trois reprises. Autant buteur en un match que depuis le début de la saison, le joueur de 32 ans a marqué les esprits contre Nantes à Louis-II dimanche. Ce qui prouve que WBY a encore comme objectif de participer à la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Souvent sélectionné par Didier Deschamps la saison passée, Ben Yedder n’était pas dans la dernière liste des Bleus, le sélectionneur des champions du monde préférant Olivier Giroud en l'absence de Karim Benzema. Pas de quoi décourager Ben Yedder, qui veut continuer sur sa lancée avec Monaco pour retrouver les Bleus.

« Tout le monde rêve de cette Coupe du Monde et de cette liste »

« Je n'ai jamais rien lâché, je continue à me donner à fond. Tout le monde rêve de cette Coupe du monde et de cette liste. Tout le monde est attentif. Il faut savoir cravacher. Je ne lâcherai pas. »



« Je n'ai jamais rien lâché, je continue à me donner à fond. Tout le monde rêve de cette Coupe du Monde et de cette liste. Tout le monde est attentif. Il faut savoir cravacher. Je fais le maximum pour me relever et continuer à bosser. L'équipe passe avant tout aussi. On a vu que les places sont chères, tout le monde est bon. C'est au coach de faire ses choix. Je ne lâcherai pas. Ce triplé, c'est une joie, mais on travaille, aussi. Et on continue à bosser énormément parce que tout le monde rêve de cette Coupe du monde. Il y a des périodes compliquées oui, mais il faut travailler deux fois, même trois fois plus. Je retrouve l'efficacité au bon moment, mais il faut continuer. On verra à la fin », a lâché, au micro de Canal+, l’ancien Toulousain, qui espère enchaîner les grandes performances en L1 et en Europa League jusqu’à début novembre, période à laquelle Deschamps dévoilera sa liste pour le Mondial au Qatar.