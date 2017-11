EdF : Attention les yeux, Deschamps annonce des surprises

Dans : Equipe de France.

Match amical ou match qualificatif à la Coupe du monde, Didier Deschamps n’est clairement pas un adepte du turn-over à outrance et il l’a montré ces derniers mois.

Mais avant d’entrer de plain-pied dans la préparation du Mondial en Russie, les Bleus ont deux matchs amicaux à venir face au Pays de Galles et à l’Allemagne, et cela va permettre de boucler l’année civile sur une note plus légère. S’il est toujours important de marquer et de gagner pour le classement FIFA et la dynamique positive, le sélectionneur national a bien fait comprendre à Clairefontaine qu’il allait changer ses habitudes et donner du temps de jeu à des éléments souvent au second plan.

« Ce sont deux matchs amicaux avec deux belles équipes en face de nous. C'est encore le moment de donner du temps de jeu à un bon nombre de joueurs avec des joueurs différents, un système différent entre les deux matchs. Ce sont les deux matchs de l'année civile pour l'équipe de France, mais le plus important, c'est la fin de saison. Et la notion de fraîcheur sera très importante », a fait savoir le champion du monde 1998. Autrement dit, Didier Deschamps va faire preuve d’un peu d’audace et de surprise dans ses compos, ce qui pourrait permettre à des joueurs comme Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Steven N’Zonzi, Florian Thauvin ou Nabil Fékir de se montrer sous le maillot bleu.