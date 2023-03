EdF : Antoine Griezmann n'abandonnera pas la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Très déçu de voir Didier Deschamps lui préférer Kylian Mbappé pour être le capitaine de l'équipe de France, Antoine Griezmann a difficilement digérer la nouvelle et ne claquera finalement pas la porte des Bleus.

Didier Deschamps avait le choix entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour prendre la succession d’Hugo Lloris et a tranché en faveur de l’attaquant du PSG, nouveau capitaine de l’Equipe de France. Avec les retraites internationales de Raphaël Varane et d’Hugo Lloris, un premier choix fort devait être pris lors de ce rassemblement par Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l’Equipe de France a dû choisir le nouveau capitaine des Bleus. Deux candidats émergeaient : Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Sans trop de surprise, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été choisi par Didier Deschamps et accompagnera donc le sélectionneur national en conférence de presse jeudi, à la veille du match de qualification à l’Euro 2024 face aux Pays-Bas. Une décision difficile à avaler pour Antoine Griezmann, très marqué par ce choix de Didier Deschamps au point de douter de son avenir en sélection. La déception avalée et digérée, le joueur de l’Atlético de Madrid a néanmoins retrouvé la raison selon RMC, qui affirme que « Grizou » va bien continuer l’aventure avec les Bleus, avec qui il souhaite disputer l’Euro 2024.

Antoine Griezmann a digéré la déception

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

La radio affirme que brassard ou non, Antoine Griezmann reste indispensable à l’Equipe de France, où il est très apprécié de ses coéquipiers. Malgré cette décision de Didier Deschamps, l’attaquant de l’Atlético de Madrid garde par ailleurs un lien très fort avec son sélectionneur, qui l’a lancé dans le bain international en 2014 et avec qui il partage une relation privilégiée. Didier Deschamps a toujours soutenu Griezmann, y compris dans les moments compliqués du joueur lorsque ce dernier jouait peu au FC Barcelone, et « Grizou » ne l’a pas oublié malgré la déception de ne pas avoir été choisi comme successeur d’Hugo Lloris. Malgré la tristesse de ne pas être le nouveau capitaine des Bleus, Antoine Griezmann entend ne rien changer à son attitude sur le terrain et en dehors « en restant simple et humble » selon RMC, pour qui Antoine Griezmann va donc poursuivre son aventure avec l’Equipe de France alors que durant quelques heures, la rumeur selon laquelle il songeait à stopper les Bleus à pris de l’ampleur. En tout cas, c'est confirmé, le natif de Mâcon se voyait bien porter le brassard de la formation tricolore jusqu'à l'Euro 2024, qui devrait être sa dernière grande compétition.