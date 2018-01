EdF : Algérie-France, l'affiche qui fait rêver Le Graët

Dans : Equipe de France.

Hymne hué, envahissement de terrain, match abandonné avant la fin, le dernier France – Algérie au Stade de France en 2001 reste un traumatisme pour beaucoup, et un casse-tête pour les forces de l’ordre. Néanmoins, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, a réitéré sur SFR Sport sa volonté de voir une nouvelle rencontre amicale entre les deux sélections se tenir. Mais cette fois-ci, ce serait un match à disputer de l’autre côté de la Méditerranée que le dirigeant français aimerait mettre sur pied. Toutefois, le chemin est encore long puisque l’Algérie a récemment changé de dirigeant, et tout le processus entamé pour organiser cette rencontre est à recommencer.

« Il faut être deux pour faire ça. Le président de la fédé d’Algérie vient de changer, cela paraissait possible avec son prédécesseur. Pour le moment, il n’y a pas eu de réelle volonté de leur côté, la mienne est intacte. Je suis prêt, lorsque l’Algérie présentera en toute sécurité une véritable envie, à aller là-bas et j’en serai très fier. Cela fait un moment que je veux y aller. S’ils sont eux-mêmes fiers de nous recevoir, je suis prêt à y aller », a lancé Noël Le Graët, qui sait que le programme des Bleus est d’ores et déjà bouclé quasiment pour toute l’année 2018.