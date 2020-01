EdF : Accueillir les Bleus à l’Euro, l’Allemagne est dégoûtée

Dans : Equipe de France.

Membre du groupe F de l’Euro 2020, l’Allemagne affrontera le Portugal et l’équipe de France à domicile. Mais pour le sélectionneur Joachim Löw, ce n’est pas forcément un avantage.

Tombée dans la poule du champion d’Europe et du champion du monde, l’Allemagne n’a pas été gâtée au tirage au sort. Le Portugal et l’équipe de France font partie des favoris de la compétition et n’ont rien à envier à la Mannschaft. Mais rappelons que les Allemands auront la chance de disputer leurs matchs de la phase de groupes à Munich. Un avantage non négligeable… sauf peut-être pour Joachim Löw. En effet, le sélectionneur de l’Allemagne, qui mettra probablement un jeu offensif en place, craint déjà le piège tendu par son homologue Didier Deschamps.

« Nous avons hâte de jouer à Munich devant nos propres fans. Ça sera la période des vacances en Allemagne et c'est un avantage en ce qui concerne l'atmosphère. Mais pas nécessairement en ce qui concerne les adversaires, a prévenu le technicien dans un entretien accordé à Goal. La France et le Portugal sont des équipes de contre typiques, elles se nourrissent du contre pressing. Si nous agissons en position dominante, la France sera contente que son adversaire dicte le jeu et qu'elle n'ait pas à le faire. Devant leurs propres fans, ils auraient plus de mal dans cette configuration. » Löw aurait-il oublié la demi-finale de l’Euro 2016 dominée par sa sélection, et finalement remportée par les Bleus (2-0) au Vélodrome ?