Droits TV : TF1 et M6 récupèrent enfin les matchs des Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

L’équipe de France connaît enfin ses diffuseurs pour la saison prochaine. Alors que la FFF a eu du mal à trouver chaussure à son pied, TF1 et M6 ont finalement trouvé un premier accord avec la Fédération pour les six prochains matchs des Bleus en Ligue des Nations. En effet, ce jeudi soir, les deux chaînes gratuites ont annoncé qu’elles allaient se répartir les rencontres prévues en juin (le 3 contre le Danemark, le 6 en Croatie, le 10 en Autriche et le 13 contre la Croatie) puis en septembre (le 22 face à l'Autriche et le 25 au Danemark).

.@TF1 prolonge son partenariat historique avec les Bleus 🔵



On vous donne rendez-vous pour la

Ligue des Nations 2022 et l’Euro 2024



🇫🇷 Notre aventure avec l’Equipe de France se poursuit ! pic.twitter.com/2jbpTodAps — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 5, 2022

Une bonne nouvelle pour tous les amoureux de l’équipe de Didier Deschamps, qui va tenter de se préparer au mieux pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar au cours des prochains mois, et ce devant les téléspectateurs de TF1 et de M6. À noter que les deux chaînes co-diffuseront par ailleurs l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne.