Didier Deschamps viré, il n'est pas intouchable

Par Corentin Facy

Malgré un Euro très délicat avec une élimination en 8es de finale, Didier Deschamps est toujours le sélectionneur de l’Equipe de France.

Le 28 juin dernier, la France a connu une énorme désillusion avec une défaite dès les huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse. Les Bleus étaient devant à 10 minutes de la fin mais ont subi un énorme retournement de situation avec le retour de la Nati et une défaite au bout des tirs au but. Une désillusion qui aurait pu couter sa place à Didier Deschamps, fragilisé comme jamais après cet échec inattendu. Mais le sélectionneur de l'Equipe de France est toujours en place, comme si rien ne pouvait lui arriver.

Didier Deschamps se confie avant France-Belgique : «Notre titre de champion du monde ne m’octroie pas un statut d’intouchable»

Dans les colonnes du Parisien, Didier Deschamps a toutefois expliqué qu’il avait conscience de ne pas être intouchable. « Je me remets perpétuellement en cause. Même après un succès important, il convient de savourer mais le match suivant, tout est remis en cause. En aucun cas, notre titre de champion du monde ne m’octroie un statut d’intouchable, une impunité ou, plus précisément, me fait penser que je bénéficie d’une protection à vie. A chaque rencontre, il convient de mettre la même abnégation et de tout faire pour préparer au mieux l’équipe » a livré le sélectionneur de la France dans les colonnes du quotidien francilien.

Deschamps refuse le statut d'intouchable

De l’extérieur, certains observateurs ont pourtant ce sentiment que Didier Deschamps est intouchable, que rien ne peut lui arriver et que son poste est sécurisé, en partie grâce à la relation que le sélectionneur des Bleus entretient avec son président, Noël Le Graët. Toujours dans Le Parisien, Didier Deschamps a évoqué cette relation spéciale et le fait que son patron ne lui ait pas offert de prolongation de contrat au-delà de 2022. « Je n’entendais pas continuer pour continuer. Je suis animé d’une envie et d’une détermination intactes, avec la conviction profonde qu’il y a encore de très belles choses à faire. Je suis dans la tranquillité et la sérénité. J’ai cette capacité depuis quelques années, que je n’avais pas forcément avant, à relativiser et à prendre énormément de recul ».

Du recul, Didier Deschamps devra peut-être en avoir besoin dans les mois à venir. Car en parallèle de la préparation de la Coupe du monde au Qatar, il semblerait que les rumeurs au sujet de Zinedine Zidane soient de retour. Il faut dire que l’entraîneur du Real Madrid est toujours libre de tout contrat après son départ du club merengue. Et il se murmure que le champion du monde 1998 attend patiemment la place de Didier Deschamps, raison pour laquelle il n’a toujours pas rebondi dans un autre club. Invité de Téléfoot dimanche, « DD » a d’ailleurs répondu dans le célèbre « Oui-Non » à une question sur Zinedine Zidane. A la question « Zidane ferait-il un bon successeur à la tête des Bleus ? », Didier Deschamps avait naturellement répondu « Oui ».

Zidane seul candidat à la succession de Deschamps ?

Et dans une interview accordée à La Repubblica, Didier Deschamps a chanté les louanges de Zinedine Zidane. Tout en admettant que beaucoup d’entraîneurs de qualité peuvent être de potentiels candidats à l’Equipe de France à moyen terme. « Nous connaissons l’image qu’il a. Mais il y a beaucoup de bons entraîneurs pour lesquels l’équipe nationale peut être une opportunité » a-t-il expliqué. Reste que si l’on ne se penche que sur les entraîneurs français, les candidats ne se bousculent pas. Un temps cité en Equipe de France, Rudi Garcia a vu sa cote s’écrouler après ses passages à Marseille et à Lyon. Christophe Galtier vient de s’engager sur un nouveau projet avec Nice tandis qu’Arsène Wenger est davantage dans les bureaux de la FIFA que sur les bancs. Réellement, il n’y a bien que Zinedine Zidane qui puisse, pour le moment, inquiéter Didier Deschamps.