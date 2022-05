Didier Deschamps s’embourbe dans le dossier Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Olivier Giroud n'est pas dans les petits papiers de Didier Deschamps, mais le sélectionneur national a préféré donner une autre excuse pour la non-convocation du champion d'Italie.

Présent et bien évidemment buteur lors du dernier rassemblement de l’équipe de France au printemps, Olivier Giroud a ensuite enchaîné avec le Milan AC, qu’il a aidé à remporter le Scudetto. Malgré cela, l’attaquant français n’est pas retenu pour les matchs de cet été en Ligue des Nations. L’ancien buteur d’Arsenal doit tout de même se poser des questions, lui qui était pris indiscutablement quand il ne jouait pas une minute avec Chelsea, et est blacklisté maintenant qu’il enchaine les matchs avec le Milan AC. Visiblement, c’est surtout la présence ou non de Karim Benzema qui décide si Giroud peut prendre la direction de Clairefontaine. Mais Didier Deschamps n’a forcément pas cette vision des choses, et le sélectionneur de l’équipe de France a donné sa version des faits. En conférence de presse, le champion du monde 1998 et 2018 a expliqué qu’il avait mis Olivier Giroud de côté pour aider les autres attaquants des Bleus.

Pour Ben Yedder, Diaby et Nkunku

« Olivier Giroud n'est pas avec nous, c'est pour donner du temps de jeu à Moussa, Christopher et Wissam. Qui sont régulièrement avec nous, qui ont eu du temps de jeu et auront la possibilité d'en avoir un peu plus. Et si possible on fera en sorte de concerner tout le monde, certains joueront plus que d'autres. A travers les quatre rencontres, on va faire en sorte qu'ils soient acteurs, pour qu'ils s'aguerrissent, pour avoir plus d'expérience. Cela donnera des infos supplémentaires sur la liste définitive pour le Mondial », a expliqué Didier Deschamps. Avec quatre matchs à jouer en quelques jours, il y aura du temps de jeu pour tout le monde, mais pas pour Olivier Giroud. A moins que l’avant-centre de l’équipe de France n’ait déjà sa place au chaud pour le Qatar.