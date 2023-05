Deschamps l'a trahie, elle n'a rien oublié

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le départ de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération Française de Football a changé la donne, mais n'a pas réglé la totalité des problèmes. Parmi les dossiers à régler, celui du départ de Florence Hardouin, l'ancienne directrice générale, qui est sortie du silence.

En janvier dernier, alors que la finale du Mondial perdue par la France contre l’Argentine était à peine digérée, la FFF entrait dans une crise énorme provoquée par les propos surréalistes de son président d’alors, Noël Le Graët, sur Zinedine Zidane. Mais avant que le dirigeant breton soit débarqué, c’est Florence Hardouin qui était d’abord mise à pied, puis licenciée. Un bouleversement qui a choqué l’ancienne DG de la Fédération Française de Football, laquelle a eu un infarctus en apprenant la nouvelle via les médias. Désormais, Florence Hardouin va mieux, son affaire étant désormais devant les Prud’hommes. Dans L’Equipe, elle veut cependant régler quelques comptes et notamment avec ceux qui lui tournent dorénavant le dos. Parmi ces personnes, il y a Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France.

Avec DD ça coince toujours

Mise en retrait de Noël Le Graët

Mise à pied à titre conservatoire de Florence Hardouin

Prolongation de Deschamps jusqu’en 2026 validée à l’unanimité. #FFF pic.twitter.com/XNCRM3vCqm — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 11, 2023

« Didier Deschamps m’a fait un message deux jours après mon infarctus et depuis on n’a plus de contacts », explique Florence Hardouin, qui explique qu'on l'avait soupçonné à tort d'avoir voulu contacter Zinedine Zidane pour prendre le poste. Mais, Frédérique Galametz, journaliste de L’Equipe qui a réalisé cet entretien avec l’ancienne directrice générale, en dit un peu plus sur cette relation avec Didier Deschamps. « L’ancienne DG, qui a suivi l'équipe de France de 2014 à 2021, ne s'est pas non plus montrée très prolixe sur Didier Deschamps. Leur relation s'est détériorée au lendemain de l'élimination des Bleus à l'Euro 2021. Une partie du staff l'avait notamment rendue responsable des mauvaises conditions d'hébergement et d'entraînement de l'équipe de France. Elle s'attendait à être défendue par le sélectionneur, il n'en a rien été. Et quand Noël Le Graët, à l'issue de la compétition, l'a convoquée à Guingamp pour lui annoncer qu'elle n'accompagnerait plus les Bleus (il considérait qu'elle prenait trop de pouvoir auprès de la sélection), DD n'a rien dit. Elle n'a pas oublié », explique la journaliste du quotidien sportif.