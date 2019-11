Comme un « bonhomme », Valbuena attend Benzema de pied ferme

Dans : Equipe de France.

En froid depuis l’affaire de la sextape, Mathieu Valbuena et Karim Benzema pourraient un jour se retrouver sur un terrain. Mais comment se passeraient leurs retrouvailles ?

Tous les deux écartés au même moment, Mathieu Valbuena et Karim Benzema ont poursuivi leurs carrières respectives loin de l’équipe de France. L’un continue son parcours honorable à l’Olympiakos. Pendant que l’autre écrit son histoire au Real Madrid. Deux chemins très différents qui pourraient quand même se croiser un jour en Ligue des Champions.

Bon, pour cette saison, cela risque d’être compliqué. Les Merengue sont bien partis pour atteindre les huitièmes de finale, mais le club grec, lui, ne compte qu’un petit point après quatre journées dans la phase de groupes… Quoi qu’il en soit, si les deux compatriotes venaient à se recroiser sur un terrain, Valbuena ne tournerait pas le dos à Benzema, qu’il avait accusé d’être impliqué dans le chantage dont il avait été victime.

Valbuena craint la réaction de Benzema

« Aujourd'hui, si lui vient et me serre la main, je lui serre la main, a imaginé l’ancien Marseillais dans un entretien accordé à RMC. Je suis un bonhomme. Je vais lui serrer la main, le regarder dans les yeux. Mais ce ne sera pas moi qui vais la tendre en premier. Je vais voir, parce que si ça se trouve lui ne va pas la mettre, je ne vais pas la tendre. » En effet, « KB9 » n’est pas dans le même état d’esprit. On se souvient qu’après une déclaration similaire de Valbuena, le Madrilène avait répondu avec un « garde ta main ! » publié sur les réseaux sociaux en mars 2018. Depuis, rien n’a dû changer entre les deux hommes…