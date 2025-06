Cherki et l’Algérie, Romain Molina accuse

Dans : Equipe de France.

Par Nathan Hanini

Rayan Cherki prépare sa grande première en Équipe de France. Après une saison pleine du côté de l’OL, le jeune feu follet de 21 ans a été appelé par Didier Deschamps mettant un terme au suspense du choix entre Algérie, l’Italie et Équipe de France.

« Pour être franc et sincère, je n’ai jamais eu de contacts officiels avec les deux sélections. C’est la manière dont Rayan Cherki avait mis fin au débat de son choix de l’Équipe de France il y a quelques jours. Le joueur de l’Olympique Lyonnais a été appelé pour la première fois avec les Bleus pour la Ligue des Nations. Dans le journal l’Équipe, le joueur de 21 ans a nié tout contact avec d’autres sélections avant sa venue au sein de la bande à DD. Le milieu offensif est allé même plus loin, aucun ne l’a contacté pour représenter quelconque sélection. « Je n’ai jamais parlé avec un sélectionneur ou un président d’une autre Fédération, aucun n’a même essayé de me joindre, » avait-il conclu.

Romain Molina conteste

Il y a bien eu des contacts (indirects, surtout, avec des personnes travaillant pour le joueur ou de sa famille), des rendez-vous ratés et jamais de véritable emballement pour un… — Romain Molina (@Romain_Molina) June 3, 2025

Cependant, ce mardi soir, le journaliste Romain Molina a publié sur le réseau social X (anciennement Twitter) un message expliquant que des contacts avaient eu lieu entre le néo international français et les Fennecs. « Il y a bien eu des contacts (indirects, surtout, avec des personnes travaillant pour le joueur ou de sa famille), des rendez-vous ratés et jamais de véritable emballement pour un joueur qui pensait être sélectionné en équipe de France depuis un moment. L'Algérie, comme pour d'autres binationaux, était clairement un second choix au cas où, » explique-t-il notamment. La fédération algérienne n’a pas vraiment apprécié les propos du joueur de l’OL.