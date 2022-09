CdM 2022 : Nike dévoile les maillots de la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A deux mois de la Coupe du monde au Qatar, Nike a officiellement dévoilé les deux maillots de l’Equipe de France pour la compétition.

Tandis que mercredi, des images des tee-shirts d’entraînement ont fuité et qu’ils sont loin de faire l’unanimité, les maillots de matchs sont nettement plus sobres et appréciés des supporters selon les premières réactions sur les réseaux sociaux. Le maillot « domicile » est très sobre, bleu et or, tandis que le second maillot, blanc, est plus original avec des motifs à peine distinguables de loin. Sans surprise, c’est Kylian Mbappé qui a été choisi par Nike et par la FFF pour faire la promotion de ces nouveaux maillots, déjà disponibles au grand public au prix de 90 euros pour les adultes.