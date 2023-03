CdM 2022 : La France humiliée par l'Argentine, il a failli craquer

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Près de trois mois après le match, la défaite française en finale du Mondial contre l'Argentine ne passe pas encore. C'est le cas pour Ibrahima Konaté, le défenseur français, qui estime que les Bleus n'étaient pas inférieurs. Seule la détermination argentine a fait la différence.

Le 18 décembre dernier, l'Equipe de France passait à un cheveu de réaliser un doublé historique en conservant son titre de champion du monde. Malgré les blessures, ses jeunes inexpérimentés et 80 premières minutes ratées, la France n'avait cédé qu'aux tirs au but face à l'Argentine. De quoi donner des regrets à tout un pays et plus particulièrement aux hommes de Didier Deschamps. Ibrahima Konaté était sur la pelouse du Losail Stadium ce soir-là. Le défenseur de Liverpool était entré en jeu dans la seconde partie du match. S'il a apprécié participer à ce rendez-vous magique, il conserve de la frustration sur le résultat du match et surtout sur l'attitude de ses partenaires face à celle des Argentins.

Konaté était prêt à casser une jambe pour gagner !

Il a livré son sentiment au youtubeur Colinterview. « Quand tu reviens à 3-3, tu te dis que c’est le scénario parfait. Ce soir, c’est pour nous. Là, c’est écrit, c’est pour nous », a t-il affirmé avant d'expliquer ce qui avait fait gagner l'Albiceleste selon lui : sa volonté tenace. « C’est une finale de Coupe du monde. Tu ne peux pas sous-estimer qui que ce soit. Les gens jouent avec autre chose. Tous les autres matchs, les gens jouent avec leurs qualités, leurs forces. Finale de Coupe du monde, c’est autre chose. C’est indescriptible, les gens ne jouent pas qu’avec leurs qualités. Il y a un autre truc dans leur mentalité qui fait que c’est autre chose. [...] La différence entre les Argentins et nous, c’est que c’est une finale de Coupe du monde et moi je dirais que dans cette situation-là, tous les coups sont permis », a t-il décrypté.

« Ils nous mettaient des coups et nous on allait se plaindre à l’arbitre, mais on est cinglés ou quoi ?! »@IbrahimaKonate_ m’a parlé comme jamais de la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine



Itw complète : https://t.co/hDQQFA71Cj pic.twitter.com/pwL6sEnaQ6 — Colinterview (@Colinterview) March 10, 2023

Il a détaillé sa pensée, précisant que si l'Argentine n'avait pas toujours été fair-play, elle avait raison. La France aurait du s'en inspirer et être aussi méchante. « Quand tu les voyais arriver sur des duels, ok ils vont au duel avec toi mais ils te mettent un petit coup après. Et toi tu te plains à l’arbitre. Mais non ! Mais on est cinglés ou quoi ? C’est une finale de Coupe du monde, il te met un coup, tu te relèves, comme si tu ne sentais rien. […] Ils sont dans la provocation, mais dès qu’ils voient qu’ils ont pris l’ascendant sur toi, ils gagnent en confiance. Et nous, c’est ce qu’on leur a donné dès le départ. Sur des coups, on regarde l’arbitre. Non, non, non ! Il te met un coup ? Je n’ai rien senti. Le prochain duel, tu lui remets un coup. Même si tu lui casses la jambe, c’est une finale de Coupe du monde. Je ne peux pas en dire plus. On aurait du dès le départ mourir pour ce match-là. C’est l’erreur qu’on a faite, tous ensemble », a t-il lâché de manière franche et cinglante. Au vu des provocations d'après-match de Martinez, les supporters français auraient sans doute toléré un excès d'engagement de leurs poulains.