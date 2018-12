Bel : Lukaku n'a pas le seum contre la France, il a « la rage et la haine »

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Six mois après la victoire de l'équipe de France lors du Mondial 2018, et de l'élimination de la Belgique en demi-finale, Romelu Lukaku a le courage de reconnaître que cette défaite face aux Bleus lui restait toujours en travers de la gorge. L'attaquant des Red Devils et des Diables Rouges pense que la Belgique avait plus sa place en finale que la France, et il admet que c'est une énorme opportunité qui a été ratée par la sélection belge.

Romelu Lukaku n'a pas caché sa désolation ce lundi sur la RTBF. « Tu perds en demi-finale dans le match de ta vie et tu perds contre la France qui ne méritait pas de passer. Les Bleus sont finalement champions du monde, félicitations à eux. Quand je perds, j'ai la rage et la haine. C'était le moment pour notre génération d'aller en finale, explique l’attaquant belge, qui estime que son sélectionneur a peut-être lui aussi raté son match. A mon avis, on aurait dû évoluer avec notre système habituel à trois derrière. On ne trouvait pas d'espace dans le système dans lequel on a joué. » La Belgique et Romelu Lukaku ont désormais moins de quatre ans pour trouver une solution afin de ne pas revivre une même désolation.