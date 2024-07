Avec Deschamps, l'Equipe de France traumatise l'Europe

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Dans la douleur, l'Equipe de France a sorti le Portugal et validé sa qualification en demi-finale de l'Euro. La bande de Didier Deschamps prouve encore une fois son efficacité dans les grands tournois. Peu de nations au monde peuvent s'asseoir à la table des Français.

Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 pendant 90 voire 120 minutes, et à la fin c'est la France qui gagne. Les Bleus sont devenus les Allemands du 21e siècle, modifiant la célèbre expression de Gary Lineker. Encore bousculés et peu enthousiasmants dans le jeu, les Français s'en sont sortis face au Portugal vendredi soir. Ils ont arraché leur place en demi-finale après les tirs au but, validant les choix de Deschamps tout comme sa maîtrise des grands tournois. Avec son sélectionneur actuel, l'Equipe de France a connu 4 demies en 12 ans seulement. Une sacrée performance dans le football actuel.

La France reine d'Europe sous Deschamps

En effet, comme le souligne Le Parisien notamment, personne n'égal la France parmi les sélections européennes. Depuis la nomination de Didier Deschamps, seule la France a atteint 4 fois les demies d'un Mondial ou d'un Euro. Les Bleus devancent l'Angleterre et ses trois demies (2018,2021,2024). Des équipes comme l'Espagne et l'Allemagne n'en sont qu'à 2 demies tout comme la Croatie. Une régularité formidable de l'Equipe de France qui résonne aussi à l'international.

Dans le football mondial, seule l'Argentine fait mieux que la France depuis 12 ans. L'Albiceleste a joué 7 demi-finales de Coupe du monde ou de Copa America. Cependant, les Argentins ont l'avantage d'avoir disputé plus de Copa America (5) que la France d'Euro (3). Cela confirme le poids pris par la France dans le football mondial sur la dernière décennie et surtout cela valide le choix de Deschamps de privilégier l'efficacité au spectacle.