ASSE-PSG : Les Ultras prêts à un geste formidable pour les soignants

La finale de la Coupe de France opposera le PSG à l'ASSE au Stade de France le 24 juillet et les rares tickets en vente devraient s'arracher.

Ce sera le premier match officiel depuis l’arrêt total des compétitions en France, dans un peu plus de deux semaines le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne s’affronteront pour décrocher la Coupe de France. L’affiche est belle, l’attente est grande pour les supporters des deux clubs, mais il y a un énorme problème. En effet, malgré les demandes incessantes de Noël Le Graët, il semble presque acquis que cette finale 2020 se jouera devant 5.000 personnes et pas plus compte tenu des mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid19. Si l’on retire les deux équipes, les médias, les officiels et les sponsors, plus le personnel du Stade de France, les supporters de l’ASSE et du PSG ne pourront pas réellement venir en masse, on parle de 1.500 tickets pour chacun des clubs. C’est donc un casse-tête énorme qui se prépare pour choisir les heureux élus.

Du côté de l’AS Saint-Etienne, des rumeurs évoquent un boycott de la part des Green Angels et des Magic Fans, et l’idée est également dans l’air pour le Collectif Ultras Paris. Mais les Ultras des Verts et du PSG pourraient également soumettre une idée afin d’attribuer ces tickets pour la finale de la Coupe de France. En effet, selon L'Equipe, un consensus pourrait se faire chez les supporters afin que les places soient attribuées en priorité aux soignants qui ont travaillé durement pendant l’épidémie. Rien ne sera décidé tant que la FFF et les autorités n'auront pas officiellement tranché concernant l'affluence totale autorisée pour ce match. Mais voir un Stade de France avec du personnel soignant aurait de la gueule en attendant que l'on puisse enfin revoir des enceintes sportives pleines comme dans le monde d'avant.