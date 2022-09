Affaire Pogba : Révélations sur l'origine du mal dans la famille

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs jours désormais, Paul Pogba et sa famille défrayent la chronique judiciaire. Il est apparu clairement que le champion du monde 2018 subissait de fortes pressions de son entourage sur le plan financier. Un phénomène à beaucoup plus loin que ces derniers mois.

Il incarne le football moderne par son profil de joueur. Toutefois, depuis plusieurs jours, Paul Pogba est aussi devenu le symbole des dérives du football business en 2022. Le milieu de terrain de la Juventus est au cœur d'une sombre affaire d'extorsion, dont il serait la victime au profit d'amis et de membres de sa famille. Il est ici question de menaces avec des armes de gros calibres pour une somme de 13 millions d'euros selon Paul Pogba, lequel a porté plainte auprès de la justice française ainsi qu'italienne.

Les problèmes liés à l'argent suivent Pogba depuis le Havre

Les récentes révélations autour de la famille Pogba ont eu l'effet d'une bombe dans le football français voire au sein de l'Equipe de France. Cependant, si les faits reprochés par la Pioche dateraient de mars dernier, les pressions financières qu'il subit de ses proches ramènent bien plus loin en arrière. Depuis le premier club professionnel qu'il a fréquenté en fait, c'est-à-dire Le Havre en 2009. C'est l'ancien président du HAC, Jean-Pierre Louvel qui détaille les faits entourant le départ soudain du joueur pour Manchester United à l'époque. Un coup de couteau du milieu de terrain, influencé par l'appât du gain de ses proches lesquels ont récidivé par la suite.

On fait le point sur les nouveaux éléments de "l’affaire Pogba". pic.twitter.com/KDSzfd2oht — Brut FR (@brutofficiel) August 31, 2022

« Lorsque j’ai reçu Paul à ce moment-là devant moi il a traduit des choses où il était bien. Qu’il se sentait bien au sein du club, avec ses amis, sur le plan scolaire. Malheureusement, il est parti parce que je pense que toute la famille, tout l’entourage n’était pas propice à le conserver. Ils étaient là surtout pour profiter de l’argent. La trahison que nous avons eue, malheureusement trois ans après, c’est Manchester United qui l’a eue puisque les accords avaient été signés entre la famille et Manchester. Nous le savions car nous étions intéressés par les deux années supplémentaires que Paul devait faire et on a vu ce que ça a donné car au bout de trois ans, ils n’ont pas tenu les accords pris sous seing privé et ils sont repartis à la Juventus à ce moment-là. Tout le monde a cherché à profiter de cette carrière avant de penser à l’avenir de Paul », a t-il développé auprès de France 3 Normandie. Autant dire une situation complexe pour le joueur mais aussi pour les enquêteurs qui devront démêler un vrai sac de nœuds dans cette affaire qui pèse sur la famille Pogba depuis de nombreuses années.