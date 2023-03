Kylian Mbappé est déjà une légende française

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a bien justifié son nouveau statut en Equipe de France. Le capitaine des Bleus a inscrit un doublé face aux Pays-Bas lors du large succès 4-0 vendredi. Dans la lignée de son triplé en finale du Mondial, il a confirmé être une vraie machine à marquer en bleu.

Malgré son titre de champion du monde acquis au Qatar, l'Argentine a sans doute fait des cauchemars après la finale. Un homme a hanté les champions du monde, Kylian Mbappé. Le joueur du PSG avait inscrit un triplé et relancé une finale pliée à la 80e minute. Depuis vendredi soir, ce sont les Pays-Bas qui sont traumatisés par Mbappé. Le nouveau capitaine de l'Equipe de France a joué un grand rôle dans leur déroute 4-0 au stade de France. Mbappé a inscrit un doublé, offrant une passe décisive à Griezmann et provoquant un grand nombre d'occasions franches.

Mbappé écrase tous les buteurs français à 24 ans

De quoi renforcer un peu plus son statut de phénomène du football français et mondial. Tout va très vite, trop vite avec le gamin de Bondy. Déjà capitaine à 24 ans et 3 mois, Kylian Mbappé est surtout très précoce au niveau des statistiques. Après son doublé de vendredi, il a déjà atteint les 38 buts en Equipe de France. Un chiffre exceptionnel qui le place au cinquième rang historique de l'Equipe de France, devant notamment Karim Benzema (37 buts).

Buts en équipe de France à l'âge de 24 ans et 3 mois :



Giroud : 0 but

Zidane : 5 buts

Griezmann : 6 buts

Henry : 11 buts

Platini : 11 buts

Benzema : 13 buts



Vu son jeune âge, Mbappé peut effrayer les quatre premiers et en premier lieu Michel Platini (41 buts). Griezmann n'est que 5 buts devant lui, Henry 13 et Giroud 15. Mais, ce n'est même pas le classement où il est le plus effrayant. En effet, quand on regarde le classement des buteurs bleus au même âge que Kylian Mbappé (24 ans et 3 mois), le joueur du PSG fait des différences considérables. Avec 38 buts, il écrase la concurrence et devance David Trezeguet et ses 17 buts. Suivent d'autres internationaux précoces mais dépassés par le jeune prodige : Benzema est troisième (13 buts) devant Platini et Henry (11 buts chacun). Olivier Giroud n'avait même pas encore marqué à cet âge-là ! En Equipe de France, captain Kylian est bel et bien le chef Mbappé.